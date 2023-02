Se amate (oppure odiate) prendere la metropolitana, questi sono i film in streaming che fanno per voi...

News Cinema

Abbiamo selezionato per gli utenti di Comingsoon.it cinque film in streaming che contengono celebri sequenze girate in metropolitana.

Per chi vive a New York la metropolitana rappresenta uno strumento essenziale per vivere la città al meglio delle sue possibilità. Nel corso degli anni e dei film il cinema ha ambientato momenti leggendari all’interno della metro: i cinque film in streaming che vi proponiamo qui sotto contengono a nostro avviso le migliori sequenze mai realizzate adoperando stazioni o vagoni della metropolitana. Buona lettura.

Cinque film in streaming che contengono leggendarie sequenze in metropolitana

Il braccio violento della legge

Un lupo mannaro americano a Londra

L’avvocato del diavolo

Collateral

Spider-Man 2

Il braccio violento della legge (1971)

Prima la straordinaria sequenza di pedinamento pedinamento di Fernando Rey che culmina con lo sbeffeggio del criminale verso il poliziotto Gene Hackman. Poi l’inseguimento stratosferico dell’attentatore per le strade e la metro di New York. William Friedkin e Il braccio violento della legge cambiano per sempre le regole del poliziesco: un film febbrile e improntato al verismo, con un protagonista portentoso e un ottimo Roy Scheider a supporto. Capolavoro dei cinque premi Oscar, tra cui film, regia, sceneggiatura e attore protagonista. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Un lupo mannaro americano a Londra (1981)

Il capolavoro horror con venature da commedia di costume (ovviamente nerissima) diretto dal genio di John Landis ci propone una scena nella desolata metro londinese seriamente terrificante, dove il borghese malcapitato viene cacciato e sbranato dalla bestia. Un momento di cinema straordinario, girato e montato adoperando il non visto come elemento scatenante. D’altronde tutto Un lupo mannaro americano a Londra è cinema di livello eccelso, con una sequenza di trasformazione i cui effetti di Rick Baker rimangono insuperati. Opera maestosa e irriverente. Da applausi incondizionati. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’avvocato del diavolo (1997)

Quanto si diverte Al Pacino quando gli offrono la libertà di andare sopra le righe! Il che succede fin troppo spesso…Ma nella sequenza de L’avvocato del diavolo in cui prima stuzzica e poi sbeffeggia il teppistello in metropolitana, dobbiamo ammettere che è un vero spasso. Complice un Keanu Reeves tirato a lucido e un cast di supporto che comprende Connie Nielsen e Charlize Theron. Cinema d’evasione realizzato con cura e senso ludico. Alla regia Taylor Hackford, artigiano di sicuro mestiere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Collateral (2004)

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

A coronamento di un inseguimento esistenziale realizzato attraverso una visione di cinema poderosa, il confronto tra il killer prezzolato Tom Cruise e il tassista Jamie Foxx avviene dentro un vagone della metropolitana. Il culmine di Collateral è la degna conclusione di un viaggio cinematografico ed emozionale senza precedenti, un’immersione totale e vibrante nella notte losangelina, con i suoi personaggi disperati e reietti. Michael Mann dirige il suo capolavoro, un film tagliente e preciso. Il miglior lungometraggio del 2004, grande anno di cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Spider-Man 2 (2004)

Sam Raimi sprigiona tutta la fantasia creativa in una sequenza piena di effetti speciali ma soprattutto di vero pathos emotivo. Perché il giovane Spider-Man di Tobey Maguire soffre con i passeggeri della metropolitana allo sbando, sente la responsabilità di doverli salvare e noi spettatori con lui. Il momento migliore di Spider-Man 2, sequel anche migliore dell’originale uno dei cinecomic più riusciti di sempre. Cinema d’evasione ma con un cuore vero e un’idea estetica personale e coerente. Da rivedere per capire le differenze sostanziali coi blockbuster di oggi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.