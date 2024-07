Scarlett Johansson contro AI e deepfake: "Tecnologie che ci travolgono come onde di 600 metri"

News Cinema

Dopo lo scontro legale con OpenAI per l'uso non autorizzato della sua voce, Scarlett Johansson spiega al New York Times perché sia contraria ad assecondare queste operazioni. E teme anche il deepfake.

Ricorderete qualche settimana fa lo scontro tra Scarlett Johansson e OpenAI, per l'uso non autorizzato della sua voce in Chat GPT, nonostante lei stessa avesse rifiutato il coinvolgimento, quando il CEO Sam Altman gliel'aveva proposto. L'attrice, in questi giorni sugli schermi per Fly Me to the Moon con Channing Tatum, ha spiegato al New York Times come si ponga di fronte a queste tecnologie, IA inclusa. La spaventano. Leggi anche Scarlett Johansson fa rimuovere la sua voce da ChatGPT: "Non avevo dato il permesso"

Scarlett Johansson "scioccata e arrabbiata" dall'IA con la sua voce

Ha una frecciata per il traditore Sam Altman, CEO di OpenAI, che ha usato ugualmente la sua voce tra quelle disponibili qualche settimana fa per Chat GPT: Scarlett Johansson aveva rifiutato, è stata usata una sua imitazione, ma ciò non toglie che per lei Altman è ormai un po' come un "cattivo Marvel, magari con un braccio robotico". Scherzi a parte, Scarlett, interprete in questi giorni della commedia romantica Fly Me to the Moon, prende molto sul serio le problematiche legate all'uso di voci e sembianze altrui, tramite AI e/o deepfake. Spiega perché, quando le fu richiesto ufficialmente sull'onda della suggestione per Lei - Her (dove dava la voce a un'assistente virtuale del protagonista), decise di declinare, senza nemmeno discuterne pubblicamente:

Non me la sentivo di essere sempre al centro dell'attenzione in quel modo. Sentivo che andava contro i miei valori fondamentali. Non mi piace sbandierare i fatti miei, [Altman] me lo propose e non lo dissi a nessuno, a parte mio marito. Sentivo che anche per i miei figli sarebbe stato strano. Cerco di pensare a loro. [...]

[I deepfake] sono un buco nero dal quale rischi di non uscire più. Una volta che provi a rimuovere qualcosa in un'area geografica, salta fuori da qualche altra parte. Ci sono altri paesi con legislazioni e regole differenti. Se il tuo ex-partner vuole fare del revenge porn col deepfake, la tua vita può essere rovinata per sempre. [...]

Secondo me le tecnologie si stanno muovendo più velocemente di quanto i nostri fragili ego umani possano processarle, e ne vedi gli effetti ovunque, specialmente nelle persone più giovani. Questa tecnologia si sta abbattendo su di noi come un'onda di seicento metri.