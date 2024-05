Scarlett Johansson fa rimuovere la sua voce da ChatGPT: "Non avevo dato il permesso"

News Cinema

La voce "Sky" di ChatGPT era stata spudoratamente pubblicizzata dal fondatore di OpenAI, Sam Altman, con l'hashtag "HER", in riferimento al film con la voce di Scarlett Johansson. Unico problema: a precisa offerta, l'attrice aveva già declinato... e ora ha pubblicato un secco comunicato ufficiale. Sky non c'è più.

Scarlett Johansson, nella versione originale di Lei con Joaquin Phoenix, era la voce del sistema operativo dal quale il protagonista cominciava a dipendere psicologicamente: nella realtà, OpenAI voleva ricreare la stessa situazione, tanto da aver di fatto riprodotto nella voce artificiale "Sky" proprio quella dell'attrice, in un'evoluzione di ChatGPT. Unico non trascurabile problema: Johansson non era d'accordo, ha spinto l'azienda a ritirare Sky, e ha emesso un comunicato ufficiale alquanto esasperato. Leggi anche Stephen Fry allibito dall'IA, usata la voce dell'attore inglese a sua insaputa: "Viviamo in tempi assurdi"

Scarlett Johansson, la sua voce non autorizzata esce da ChatGPT

Uno dei più lunghi e cruenti scioperi ai quali Hollywood abbia mai assistito ha riguardato anche l'uso spregiudicato dell'AI nel riprodurre fattezze e voce di un attore o un'attrice, senza permesso. A quanto sembra, Sam Altman, il fondatore di OpenAI, aveva chiesto a Scarlett Johansson il permesso di utilizzare la sua voce in ChatGPT, precisamente come "Sky", una delle cinque voci disponibili. Il fatto che sia stata poi presentata all'utenza non significa affatto che Scarlett fosse d'accordo, anzi la sua conversazione con Altman aveva preso una piega ben diversa. Ma OpenAI ha ignorato le volontà della star... per poi essere costretta a rimuoverla. Scarlett Johannson ha diffuso quanto segue (traduciamo, via Deadline):

Nel settembre scorso ho ricevuto un'offerta da Sam Altman, che voleva ingaggiarmi per dare la voce al sistema ChatGPT 4.0. Mi ha detto che secondo lui, dando la voce al sistema, avrei potuto creare un ponte tra le compagnie tecnologiche e i creativi, aiutando il pubblico a sentirsi a suo agio nella scossa tellurica che riguarda gli esseri umani e l'AI. Mi ha detto che sentiva che la mia voce sarebbe stata confortante per le persone.

Dopo una lunga riflessione e per ragioni personali, ho declinato l'offerta. Nove mesi dopo i miei amici, la famiglia e il pubblico hanno tutti notato come il nuovo sistema chiamato "Sky" sembrasse avere proprio la mia voce.

Quando ho sentito il demo pubblicato, sono rimasta di sasso, arrabbiata e incredula, all'idea che Mr. Altman abbia inseguito una voce così sinistramente simile alla mia, tanto che i miei amici più cari e persino i siti di news non riuscivano a notare la differenza. Mr. Altman ha persino insinuato che la somiglianza fosse intenzionale, con un tweet che conteneva una parola sola, "HER", in riferimento al film in cui ho dato la voce a una chat, Samantha, che costruisce una relazione intima con un umano.

Due giorni prima che il demo ChatpGPT 4.0 fosse pubblicato, Mr. Altman ha contattato il mio agente, pregandomi di riconsiderare la mia decisione. Prima ancora che potessimo rimetterci in contatto, il sistema era in mano a tutti.

Come risultato delle loro azioni, sono stata costretta a rivolgermi a un legale, che ha scritto due lettere a Mr. Altman e all'OpenAI, esponendo cosa avevano fatto e chiedendo loro di spiegare nel dettaglio il processo esatto con cui hanno creato la voce di "Sky". Di conseguenza, OpenAI ha controvoglia acconsentito a rimuovere la voce "Sky". In un periodo in cui tutti stiamo lottando contro i deepfake e la protezione della nostra immagine, del nostro lavoro e delle nostre identità, credo che queste domande necessitino di assoluta chiarezza. Guardo al futuro sperando in una soluzione di trasparenza, aspettando il passaggio di un'appropriata legislazione che ci aiuti ad assicurarci che i diritti dell'individuo siano protetti.