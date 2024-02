SAG Awards 2024, Robert Downey Jr. vince e il suo discorso è virale: "Non mi stancherò mai della mia voce!"

News Cinema

Robert Downey Jr. porta a casa un altro premio per la sua interpretazione di Lewis Strauss in Oppenheimer. Nel discorso di ringraziamento ai SAG Awards 2024, l'attore ha dedicato la vittoria a sua moglie Susan, senza perdere occasione per fare della gustosa autoironia.

La 30esima edizione dei SAG Awards ha regalato un'altra bella soddisfazione a Robert Downey Jr. L'inarrestabile attore ha ricevuto il premio come Migliore Attore non Protagonista per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan. Il divo ha sbaragliato gli illustri colleghi Sterling K. Brown (American Fiction), Willem Dafoe (Povere Creature!), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon) e Ryan Gosling (Barbie).

I SAG Awards 2024, i premi della Screen Actors Guild, si sono tenuti allo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles. Per la prima volta, la cerimonia è stata trasmessa in streaming su Netflix in tutto il mondo. L’associazione degli attori di Hollywood è proprio quella che, l’anno scorso, con la WGA, ha dato il via allo sciopero durato sei mesi, che ha paralizzato l’industria cinematografica.

Oppenheimer, in questa occasione, ha portato a casa tre riconoscimenti: Miglior Cast Cinematografico, Miglior Attore per Cillian Murphy e, si diceva, Miglior Attore non Protagonista a Downey Jr. Il prestigioso premio si aggiunge così al Golden Globe, al BAFTA e al Critic's Choice Award. Lo scaffale inizia a riempirsi: avanzerà uno spazietto per il Premio Oscar?

L'ex volto di Tony Stark, infatti, è candidato anche agli Academy Awards ma, per scoprire se farà un en plein, dovremo attendere la 96esima edizione dei Premi Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Hollywood nella notte tra il 10 e l'11 marzo. Sarà la resa dei conti, per confermare che il 2024 è stato indiscutibilmente l'anno di Robert Downey Jr.

Torniamo ai SAG 2024. Nell'accettare la statuetta, il divo 58nne ha pronunciato il tradizionale discorso. Ogni intervento dell'attore, nella stagione degli awards in corso, è stato esilarante e degno di nota. Quest'ultimo non ha fatto eccezione. "A differenza dei miei colleghi candidati - ha esordito - non mi stancherò mai del suono della mia voce".

Questo è davvero incredibilmente significativo per me. Grazie mille. Perché io? Perché adesso? Perché le cose sembrano andare per il verso giusto? Ho Chris Nolan nel mio orecchio. Questo è praticamente l'unico biglietto che mi ha dato: 'Forse solo un altro senza niente sopra.' Teri Garr, James Spader, Anthony Michael Hall, Mel Gibson, Whoopi Goldberg, Alfre Woodard, Woody Harrelson, Holly Hunter, Kenneth Branagh, Jodie Foster, Annette Bening, Val Kilmer, Jamie Foxx, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cillian Murphy, Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Susan Downey.

Immediatamente, l'attore ha chiarito il motivo di citare sua moglie in quell'elenco: "Ora, perché ho aggiunto il nome di mia moglie a questa lista di artisti di grande talento, da cui ho imparato così tanto in questi ultimi 40 anni? È perché per 22 anni ha interpretato in modo impeccabile una persona sana di mente, un individuo razionale, che è felicemente sposato con un attore."

Come ha scritto qualcuno sui social, se i discorsi di ringraziamento fossero una categoria, Robert Downey Jr. farebbe incetta di premi. La star è arrivata alla sua terza nomination ai SAG Awards: l'ultima fu nel 2009 per Tropic Thunder.