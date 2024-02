BAFTA, Robert Downey Jr. vince e ringrazia 'quel tizio, Chris Nolan' in un esilarante discorso

News Cinema

Robert Downey Jr. ha vinto il BAFTA come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Oppenheimer di Christopher Nolan. Sul palco, con il suo inconfondibile stile sarcastico e divertente, l'attore ha ringraziato il regista per un motivo molto particolare.

La stagione degli awards continua a regalare grandi soddisfazioni a Robert Downey Jr. L'attore, per la sua interpretazione di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan, ha vinto sino ad ora un Golden Globe e un Critics' Choice Award. È stato anche nominato per un SAG Award ed è in corsa per l'Oscar come Miglior Attore non Protagonista. Nelle ultime ore, sul suo scaffale, ha fatto posto anche per il BAFTA.

La 77esima edizione dei BAFTA, prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, si è tenuta domenica alla Royal Festival Hall di Londra. Nella categoria Miglior Attore non Protagonista, Robert Downey Jr. l'ha spuntata contro Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Jacob Elordi (Saltburn), Ryan Gosling (Barbie), Paul Mescal (Estranei) e Dominic Sessa (The Holdovers).

Il divo, una volta sul palco, non ha deluso le aspettative. Il suo speech di ringraziamento possedeva tutti gli ingredienti grazie ai quali il 58enne è amato e stimato da milioni di fans in tutto il mondo. Sarcasmo, autoironia e un pizzico di irriverenza.

Quando avevo 15 anni, volevo essere Peter O'Toole . Quando avevo 25 anni, lavoravo per Richard Attenborough e Anthony Hopkins. Quando avevo 35 anni, ho finalmente capito perché Dickie pensava che Tony sarebbe stato un modello migliore per me di Peter.

"Quando avevo 42 anni, ho girato due film per Guy Ritchie - ha continuato alludendo ai due film su Sherlock Holmes del 2009 e del 2011 - e ho imparato a realizzare grandi film di Hollywood con un approccio civile britannico". Impossibile, poi, non citare il ruolo che ha consacrato definitivamente Downey Jr. a icona non solo del Marvel Cinematic Universe, ma del cinema mondiale: quello di Tony Stark.

L'accenno al genio/miliardario/playboy/filantropo ha offerto il braccio all'attore per ringraziare Christopher Nolan, che gli ha offerto la parte del presidente della Commissione per l'energia atomica Lewis Strauss. Lo ha fatto, chiaramente, a modo suo, senza risparmiare una frecciatina a se stesso.

Ho poi interpretato un ragazzo di nome Tony nel MCU per circa 12 anni. Recentemente quel tizio, Chris Nolan, mi ha suggerito di tentare un approccio discreto, come ultimo disperato tentativo di resuscitare la mia credibilità in declino. Quindi lo condivido con i miei colleghi candidati. Questo è stato un anno eccezionale."

Robert Downey Jr. ha dedicato il premio ai compagni di set e a sua moglie: "Questo [il BAFTA, ndr] ai piedi del mio alfa e omega: Susan Downey."

BAFTA 2024, quanti premi ha vinto Oppenheimer di Christopher Nolan?

Oppenheimer, film campione d'incassi sul padre della creazione della bomba atomica, ha trionfato alla Royal Hall di Londra nelle categorie più importanti dei BAFTA. In tutto la pellicola ha ottenuto 7 statuette, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore per Cillian Murphy. Per Christopher Nolan si tratta del primo BAFTA come miglior regista. Non è invece una 'prima volta' per Robert Downey Jr. che, nel 1992, ha vinto come miglior attore per il biopic Charlot.Completano l'elenco i riconoscimenti per Miglior Colonna Sonora, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio.

Non mancano che poche settimane alla 96esima edizione degli Academy Awards. Oppenheimer è candidato in ben 13 categorie ed è indubbio che si aggiudicherà più di qualche Premio Oscar. La curiosità di scoprire quali e quanti cresce esponenzialmente. La cerimonia più attesa dell'anno dal mondo del cinema si terrà al Dolby Theatre di Hollywood nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2024.