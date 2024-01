Critics Choice Awards: Robert Downey Jr. celebra la vittoria leggendo le peggiori stroncature ricevute

News Cinema

La star di Oppenheimer ha vinto il Critics Choice Award come miglior attore non protagonista e, sul palco, ha dato vita ad un momento esilarante. In che modo? Ha letto alcune delle recensioni più 'cattive' che i critici gli hanno riservato.

Quando si parla di intrattenimento, Robert Downey Jr. sa indubbiamente il fatto suo. Non è raro che, nelle apparizioni pubbliche, l'attore dia vita ad un vero e proprio 'show nello show', comportandosi da perfetto alter ego di quel Tony Stark che l'ha reso un'icona. Non è stato da meno ai Critics Choice Awards 2024. La star di Oppenhemier, potremmo dire, perdona ma non dimentica. Lo ha dimostrato ritirando il premio come miglior attore non protagonista per la sua performance nel film diretto da Christopher Nolan.

Robert Downey Jr. ha vinto, sbaragliando Sterling K. Brown per American Fiction, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling per Barbie, Charles Melton per May December e Mark Ruffalo per Poor Things!. Come da prassi, l'attore è salito sul palco per accettare il riconoscimento e cimentarsi in un breve discorso di ringraziamento. Imprevedibilmente, il suo speech si è trasformato in un omaggio sui generis... tutto per i critici!

Il 58enne ha letto una serie di recensioni tutt'altro che lusinghiere che, nel corso della sua carriera, ha ricevuto dalla Critics Choice Association.

Stamattina pensavo che adoro i critici… Sapete, mi hanno dato un feedback così bello, regalato tanti momenti fantastici, e alcuni di essi sono così poetici. Voglio solo condividere con voi alcuni dei loro pensieri nel corso degli anni.

Via alle danze, dunque, in un crescendo esilarante e, a tratti, grottesco: “Il primo è un po' come Haiku: 'Sciatto, disordinato e pigro.' Il successivo è più metaforico: 'Come Pee-Wee Herman che emerge dal coma'. Questo veniva da un inglese: 'Uno sconcertante spreco di talento'. E infine, e questo indugiava: 'Divertente come una scoreggia tappata nel letto'."

Lewis Strauss, il personaggio che Robert Downey Jr. ha interpretato in Oppenheimer, non avrebbe saputo 'vendicarsi' meglio. Dopo il brillante siparietto, il vincitore ha ringraziato tutti coloro che, sul set del blockbuster, hanno lavorato con lui.

Ogni giorno di riprese è stato come se il mio ego fosse stato messo alla porta, e penso che non sarebbe potuto accadere a un ragazzo più gentile.

Il film diretto da Christopher Nolan, con protagonista Cillian Murphy, ha portato a casa in tutto otto riconoscimenti: miglior film, miglior cast, miglior regista, miglior attore non protagonista (Robert Downey, Jr.), miglior montaggio (Jennifer Lame), miglior colonna sonora (Ludwig Göransson), miglior fotografia (Hoyte van Hoytema) e migliori effetti visivi.

Downey Jr. ha vinto il suo primo Critics Choice Award dopo quattro nomination. In passato, era stato candidato per Tropic Thunder (2008), The Avengers (2012) e Iron Man 3 (2013).