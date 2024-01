SAG Awards 2024 le candidature: in testa Barbie, Oppenheimer, American Fiction

News Cinema

Sono state annunciate le nomination agli Screen Actors Guild Awards, che premiano i migliori attori e le migliori attrici del 2024. A ottenere il maggior numero di candidature sono stati Barbie, Oppenheimer e American Fiction.

Gennaio non è soltanto il mese dei Golden Globes ma anche delle candidature ad altri premi molto importanti dell'industria cinematografica americana, a cominciare dagli Oscar. Le nomination agli Academy Award 2024 sono fissate per il 23 gennaio, ma oggi è di un'altra categoria di riconoscimenti tenuti in grande considerazione che vi parliamo: i SAG Awards. Sono indirizzati agli attori, lavoratori del magico mondo dell'entertainment che, entrando in sciopero dopo gli sceneggiatori nel 2023, hanno scosso Hollywood e non solo. Quest'anno, in testa alle nomination, ci sono, prevedibilmente Oppenheimer e Barbie, affiancati da American Fiction.

SAG Awards 2024: tutti i candidati per il cinema

La cerimonia di consegna degli Screen Actors Guild Awards si terrà il 24 febbraio. Ad annunciare le nomination sono stati Kumail Nanjiani e Issa Rae. Ecco tutti i candidati ai SAG Awards 2024 per il cinema:

Miglior Attrice Protagonista

Annette Bening (Nyad)

NyadLily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere Creature!)

Miglior Attore Protagonista

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior Attrice Non Protagonista

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il Colore viola)

Penelope Cruz (Ferrari)

Jodie Foster (Nyad)

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Miglior Attore Non protagonista

Sterling K. Brown (American Fiction)

Willem Dafoe (Povere Creature!)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Miglior Cast

American Fiction

Barbie

Il Colore Viola

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer