Ryan Reynolds e il documentario su John Candy: "Avrei dato tutto per incontrarlo, non li fanno più quelli come lui"

Ryan Reynolds, produttore del documentario John Candy: I Like Me, dedicato all'indimenticabile attore, canadese come lui, ha presentato il film a Toronto con grande trasporto.

È stato un Ryan Reynolds meno burlone del solito a presentare al Festival di Toronto, in qualità di produttore, il documentario John Candy: I Like Me di Colin Hanks, dedicato al mitico attore comico prematuramente scomparso nel 1994. Il lungometraggio sarà su Prime Video dal 10 ottobre, impreziosito da una nuova versione di "Every Time You Go Away" cantata da Cynthia Erivo (Wicked), già nella colonna sonora di Un biglietto in due, uno dei film più popolari del grande Candy, imdimenticabile per tutti anche come Rutto di Balle spaziali. Reynolds, da connazionale canadese, ha espresso parole molto dolci verso quello che ha sempre considerato un faro.



Ryan Reynolds su John Candy per il documentario: "Non fanno più gente così"

Deceduto nel 1994, John Candy ha attraversato alcuni dei film americani più rappresentativi degli anni Ottanta e poco oltre: The Blues Brothers, Splash, Un biglietto in due, Balle spaziali, Mamma ho perso l'aereo. Canadese, è sempre stato un orgoglioso punto di riferimento per l'anima umoristica di quel popolo, che nel periodo andava altrettanto fiero di Rick Moranis e Dan Aykroyd... e che oggi si diverte con Ryan Reynolds (di Vancouver). Anche per questa ragione è stato proprio Reynolds a produrre John Candy: I Like Me, un documentario ricco di tante testimonianze (nel trailer noterete un commosso Bill Murray) e diretto dal figlio di Tom Hanks, Colin Hanks, normalmente attore ma a volte regista di documentari come questo. Proprio Hanks non ha potuto fare a meno di notare come, nonostante la fama di John Candy fosse legata al cinema americano, l'anteprima di un film del genere non poteva che avvenire nella sua patria, in occasione del Festival di Toronto. Il titolo cita una delle più celebri scene di Candy, quando in Un biglietto in due (1987) di John Hughes, strapazzato e umiliato dal personaggio di Steve Martin, che non ne può più della sua invadenza, rivendica la sua semplicità, chiudendo con un timido ma orgoglioso "Io mi piaccio". Reynolds ha dichiarato:

John ci ha lasciato nel 1994. Potrebbe essere il più grande uomo, la più grande persona che io non sono mai riuscito a incontrare, avrei dato sul serio qualsiasi cosa per incontrare quest'uomo. Sono ossessionato da lui da tanto tempo, come molti sanno. [...] Non li fanno più quelli come lui. Per John lo stare insieme, portare la gente a stare insieme in modi bellissimi, era tutto. Persino quei codardi alla Chrysler hanno smesso di fare la Chrysler LeBaron Town & Country, sì quella di Un biglietto in due, avete capito.