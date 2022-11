Un biglietto in due, affiora la prima delle scene tagliate per l'edizione 4K dell'amata commedia

News Cinema

In occasione dell'uscita in 4K di Un biglietto in due per il 35° anniversario della commedia con Steve Martin e John Candy, è stata già diffusa una delle scene tagliate dal primo montaggio, che era assai più lungo del film che abbiamo visto e apprezzato.

Sono trascorsi 35 anni da quando John Hughes firmò Un biglietto in due con Steve Martin e John Candy, un classico della commedia americana degli anni Ottanta, in grado di divertire ma anche commuovere. L'edizione restaurata del film in Ultra HD 4K arriverà anche da noi il 15 dicembre, comprendendo un Blu-ray con contenuti extra, tra cui ben un'ora di scene all'epoca tagliate. Ecco un primo assaggio (sopportate la qualità non eccelsa, le scene tagliate arrivano da copie lavoro). Ma cosa succede in questa sequenza?



Un biglietto in due: Scene inedite del film per la versione restaurata in 4K - HD

Un biglietto in due e le scene tagliate, John Candy e Steve Martin inarrestabili