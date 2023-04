Rooney Mara: un talento da ammirare attraverso i suoi film che trovate in streaming

News Cinema

La bravissima attrice compie oggi 38 anni. Ripercorriamone la carriera attraverso cinque titoli in streaming.

Oggi auguriamo buon compleanno (38 anni) alla talentuosa Rooney Mara, certamente una delle attrici più versatili del panorama cinematografico americano. Da quando venne lanciata grazie a una straordinaria doppia sequenza di dialogo con Jesse Eisenberg - se non avete capito di quale titolo si tratta non preoccupatevi, lo trovate nella lista dei cinque film in streaming sottostante - la Mara ha inanellato una serie di interpretazioni di grande spessore e film di fattura artistica indubbiamente elevata. Questo dunque quello che riteniamo il meglio di una carriera al momento sinceramente ammirevole. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rooney Mara

The Social Network

Millennium - Uomini che odiano le donne

Lei

Carol

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

The Social Network (2010)

The Social Network: Nuovo trailer del film basato sulla storia dei fondatori di Facebook

Il confronto emotivo e psicologico col protagonista Jesse Eisenberg che apre e chiude The Social Network consegna immediatamente Rooney Mara alla storia del cinema contemporaneo. Perché alla scrittura c’è Aaron Sorkin e dietro la macchina da presa David Fincher. Insomma, avete capito di quale livello stiamo parlando. Dialoghi serratissimi, interpretazioni magistrali per un film che indaga la nascita di Facebook e del suo “creatore” rimanendo concentrato sull’aspetto umano della vicenda. Tre premi Oscar tra cui l’adattamento per un film potente, complesso, esaltante. Imperdibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Millennium - Uomini che odiano le donne (2011)

Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher

David Fincher si ricorda della Mara per il suo adattamento dal best-seller di Stieg Larsson e le consegna il ruolo di Lisbeth Salander. L’attrice ripaga con una prova dura e dolcissima insieme, frutto di un talento notevole. Non a caso arriva per lei la prima nomination all’Oscar. Millennium - Uomini che odiano le donne sembra un film su commissione a un primo approccio, mentre contiene molti dei discorsi stilistici del miglior FIncher. Daniel Craig funziona benissimo, il resto è una messa in scena di potenza molto sopra la media. Oscar per il montaggio, perfettamente capace di cadenzare un’opera poderosa. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Lei (2013)

Lei: Il trailer italiano ufficiale - HD

Sarà anche un ruolo minore, ma a noi francamente poco importa. Perché la partecipazione a un film di tale levatura è comunque un grande fiore all’occhiello. Spike Jonze con Lei compone una storia d’amore elevata, poetica, vera nella sua finzione oggettiva. La miglior interpretazione della carriera di Joaquin Phoenix al servizio di una sceneggiatura e messa in scena da applausi. Oscar per lo script splendido, che ci regala una romance-comedy da ricordare negli anni. Ti scalda il cuore e poi te lo stritola con la voce calda e vibrante di Scarlett Johansson. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Sostenere a quel livello i numerosi duetti con Cate Blanchett poteva essere fatto soltanto da un’altra attrice di talento cristallino. Sono le due protagoniste a fare di Carol un film memorabile, uno studio di psicologie e anime finissimo incastonato in una messa in scena accurata. Citiamo anche il regista Todd Haynes, autore di culto se ce n’è uno oggi in America, e la prova ottima di Kyle Chandler a supporto. Seconda candidatura all’Oscar per la Mara, stavolta come miglior attrice non protagonista. Melodramma di classe. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (2021)

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La metamorfosi secondo Guillermo del Toro passa dall’essere fisica a interiore, metaforica. Bradley Cooper è circondato da un gruppo di attori mastodontici, e fa de La fiera delle illusioni un film visivamente magnifico ma ancor più una storia di ombre, lati oscuri dell’essere umano che sciocca per quanto ammalia. Il miglior film di del Toro? Molto probabilmente. Da vedere e rivedere per cogliere tutte le significazioni, ce ne sono di sotterranee e potentissime. Noi lo abbiamo amato senza riserve. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.