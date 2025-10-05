Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema
La 35ma edizione del Romics dedica un panel a Ritorno al Futuro, neoquarantenne, Top Gun e altri classici che tornano al cinema, lì dove tutto è cominciato. Come sempre, l'appuntamento è alla Fiera di Roma: ecco quando.
Cos'hanno in comune Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman e Frankenstein Jr.? Sono film molto amati, visitati e rivisitati tra home video (come si diceva una volta) e streaming, ma ora tornano al cinema, per un giorno o poco più. Si parla di queste riedizioni, che riportano opere di culto lì dove tutto è iniziato, in un panel del Romics, che si conclude il 5 ottobre alla Fiera di Roma. Una chiacchiera affettuosa per ricordare a noi stessi perché non riusciamo a staccarci da opere particolari.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale del Romics.
Top Gun, Ritorno al Futuro, Frankenstein Jr., ParaNorman
S'intitola "Back to Cult" il panel che si terrà domenica 5 ottobre alle 15:50 presso il Padiglione 5 del Movie Village, nelle battute finali della 35ma edizione del Romics, la manifestazione crossmediale in corso alla Fiera di Roma, come sempre accade due volte l'anno. Moderati da Max Giovagnoli, responsabile dell'Area Cinema del Romics, discuteranno di alcuni cult intramontabili il nostro Antonio Bracco di Comingsoon.it e lo scrittore, giornalista e performer Luca Ruocco. In collaborazione con Nexo Studios, si parlerà delle nuove uscite al cinema del primo storico Top Gun con Tom Cruise (6-7-8 ottobre), Ritorno al Futuro (solo il 21 ottobre, con raduno!), ParaNorman (23-26 ottobre, rimasterizzato anche in 3D) e Frankenstein Junior (30 e 31 ottobre). Se tre di questi lavori non hanno bisogno di presentazioni, forse merita qualche parola in più il film di animazione in stop-motion ParaNorman (2012) targato Laika, diretto da Chris Butler e Sam Fell: avendo avuto il solo torto di unire questa tecnica al macabro grottesco dopo Nightmare Before Christmas e La sposa cadavere, il lungometraggio si è però fatto strada negli anni nel cuore degli appassionati. Se si amano lo humor nero e l'animazione, rappresenta una tappa particolare, in questa sequenza di proposte che, per quanto riguarda gli altri film, diventa più che una riscoperta un vero e proprio pellegrinaggio. Un rito, per rendere onore a pezzi del nostro immaginario contemporaneo.