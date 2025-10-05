Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema

News Cinema

La 35ma edizione del Romics dedica un panel a Ritorno al Futuro, neoquarantenne, Top Gun e altri classici che tornano al cinema, lì dove tutto è cominciato. Come sempre, l'appuntamento è alla Fiera di Roma: ecco quando.

Cos'hanno in comune Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman e Frankenstein Jr.? Sono film molto amati, visitati e rivisitati tra home video (come si diceva una volta) e streaming, ma ora tornano al cinema, per un giorno o poco più. Si parla di queste riedizioni, che riportano opere di culto lì dove tutto è iniziato, in un panel del Romics, che si conclude il 5 ottobre alla Fiera di Roma. Una chiacchiera affettuosa per ricordare a noi stessi perché non riusciamo a staccarci da opere particolari.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/ritorno-al-futuro/5724/video/?vid=47847" title="Ritorno al Futuro: Il Trailer Ufficiale per il 40esimo Anniversario del Film - HD">Ritorno al Futuro: Il Trailer Ufficiale per il 40esimo Anniversario del Film - HD</a>

Top Gun, Ritorno al Futuro, Frankenstein Jr., ParaNorman