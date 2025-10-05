TGCom24
Home | Cinema | News | Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema
News Cinema

Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema

Domenico Misciagna
1

La 35ma edizione del Romics dedica un panel a Ritorno al Futuro, neoquarantenne, Top Gun e altri classici che tornano al cinema, lì dove tutto è cominciato. Come sempre, l'appuntamento è alla Fiera di Roma: ecco quando.

Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema

Cos'hanno in comune Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman e Frankenstein Jr.? Sono film molto amati, visitati e rivisitati tra home video (come si diceva una volta) e streaming, ma ora tornano al cinema, per un giorno o poco più. Si parla di queste riedizioni, che riportano opere di culto lì dove tutto è iniziato, in un panel del Romics, che si conclude il 5 ottobre alla Fiera di Roma. Una chiacchiera affettuosa per ricordare a noi stessi perché non riusciamo a staccarci da opere particolari.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale del Romics.

Top Gun, Ritorno al Futuro, Frankenstein Jr., ParaNorman

S'intitola "Back to Cult" il panel che si terrà domenica 5 ottobre alle 15:50 presso il Padiglione 5 del Movie Village, nelle battute finali della 35ma edizione del Romics, la manifestazione crossmediale in corso alla Fiera di Roma, come sempre accade due volte l'anno. Moderati da Max Giovagnoli, responsabile dell'Area Cinema del Romics, discuteranno di alcuni cult intramontabili il nostro Antonio Bracco di Comingsoon.it e lo scrittore, giornalista e performer Luca Ruocco. In collaborazione con Nexo Studios, si parlerà delle nuove uscite al cinema del primo storico Top Gun con Tom Cruise (6-7-8 ottobre), Ritorno al Futuro (solo il 21 ottobre, con raduno!), ParaNorman (23-26 ottobre, rimasterizzato anche in 3D) e Frankenstein Junior (30 e 31 ottobre). Se tre di questi lavori non hanno bisogno di presentazioni, forse merita qualche parola in più il film di animazione in stop-motion ParaNorman (2012) targato Laika, diretto da Chris Butler e Sam Fell: avendo avuto il solo torto di unire questa tecnica al macabro grottesco dopo Nightmare Before Christmas e La sposa cadavere, il lungometraggio si è però fatto strada negli anni nel cuore degli appassionati. Se si amano lo humor nero e l'animazione, rappresenta una tappa particolare, in questa sequenza di proposte che, per quanto riguarda gli altri film, diventa più che una riscoperta un vero e proprio pellegrinaggio. Un rito, per rendere onore a pezzi del nostro immaginario contemporaneo.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il destino di un cavaliere, Paul Bettany rivela il motivo per cui non ha più guardato il suo film
news Cinema Il destino di un cavaliere, Paul Bettany rivela il motivo per cui non ha più guardato il suo film
3 thriller che ti terranno incollato allo schermo
news Cinema 3 thriller che ti terranno incollato allo schermo
Star Wars: 3 pianeti dei film che chiunque vorrebbe visitare (e 3 da evitare come la peste)
news Cinema Star Wars: 3 pianeti dei film che chiunque vorrebbe visitare (e 3 da evitare come la peste)
Addio a Remo Girone: il film che ne rivelò il talento è Il Gabbiano di Marco Bellocchio, disponibile su RaiPlay
news Cinema Addio a Remo Girone: il film che ne rivelò il talento è Il Gabbiano di Marco Bellocchio, disponibile su RaiPlay
Doctor Strange avrebbe potuto essere il primo horror Marvel: tutto sul villain scartato
news Cinema Doctor Strange avrebbe potuto essere il primo horror Marvel: tutto sul villain scartato
Perché Rupert Grint è scomparso da Hollywood? Cos'è successo a Ron Weasley dopo Harry Potter
news Cinema Perché Rupert Grint è scomparso da Hollywood? Cos'è successo a Ron Weasley dopo Harry Potter
Nicky's Game: da WeShort il corto con John Ventimiglia, da vedere ora su Comingsoon.it
news Cinema Nicky's Game: da WeShort il corto con John Ventimiglia, da vedere ora su Comingsoon.it
The Strangers: Capitolo 2, come il finale prepara il terzo film
news Cinema The Strangers: Capitolo 2, come il finale prepara il terzo film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Vermin
L'ultimo dei templari
Uncharted
Le Mans '66 - La Grande Sfida
I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare
2 Single a Nozze
Il Colore della libertà
Exodus - Dei e Re
Mandrake
Terapia d'urto
Wedding Every Weekend
Una Notte da Dottore
Film stasera in TV