Rocky, Stallone scrive un prequel con Rocky e Adriana adolescenti: "Tipo Lilli e il Vagabondo, ma con le persone vere!"

Rocky a 17 anni? Adriana a 15? Com'erano? Sylvester Stallone se lo sta domandando e sta scrivendo un copione, come ha raccontato a Inspire Me UK. Un film che si farà? Chissà... intanto Sly si rifugia in Balboa, come ha sempre fatto, per affetto.

L'avete visto fiorire nei Rocky, l'avete visto al viale del tramonto ma sempre con tanta dignità nei Creed, ma non l'avete mai visto adolescente: Sylvester Stallone continua a essere così affezionato al suo Rocky Balboa, da aver cominciato a buttar giù la sceneggiatura di un prequel, che esplora il personaggio da teenager. In altre parole, Sly vuole ancora essere vicino a Rocky, ma sembra deciso a non interpretarlo mai più sullo schermo dopo Creed II. Ribadire però a chi appartiene davvero il personaggio è fondamentale... Leggi anche La storia del film Rocky raccontata da un altro film, I Play Rocky

Sylvester Stallone: "Il prequel di Rocky praticamente si sta scrivendo da solo"

Sylvester Stallone ha interpretato per l'ultima volta Rocky Balboa in Creed II (2018) di Steven Caple Jr., collaborando alla sua sceneggiatura e servendo da spalla al protagonista Adonis di Michael B. Jordan, com'era successo nel Creed - Nato per combattere (2015) di Ryan Coogler: in quel caso vinse un Golden Globe come migliore non protagonista e sfiorò l'analogo Oscar. La saga "ammiraglia" si è invece fermata a Rocky Balboa (2006), e in generale Stallone non è più ricomparso nei panni del suo personaggio, saltando del tutto Creed III (2023), che Jordan ha anche diretto.

Questo non significa che Sylvester non ami a prescindere e per sempre il suo Rocky, anche se ogni tanto recrimina per non averne il pieno controllo legale. Intervistato da Stephen Olexy per Inspire Me Uk, Sly ha rivelato di essere al lavoro sul copione di un prequel di Rocky, per raccontare il personaggio ancora minorenne. Se il progetto andasse in porto, sarebbe interessante scoprire chi verrebbe eventualmente scritturato per un ruolo di grande responsabilità. Sly, negli ultimi tempi assai lodato per la sua interpretazione nella serie Tulsa King di Taylor Sheridan, dice:

Al prequel di Rocky tengo davvero un sacco. Ne ho scritto qualche pagina e sembra che si scriva da solo. Vedi Adriana a quindici anni, Rocky a diciassette, Paulie che si trasferisce in un nuovo quartiere, con Rocky che è il cattivo ragazzo. È un po' come Lilli e il Vagabondo ma con le persone vere! Sarà bellissimo.