La storia del film Rocky raccontata da un altro film, I Play Rocky

News Cinema

Il regista Peter Farrelly ha deciso di raccontare la storia della lavorazione del mitico Rocky, ispirato dalla lotta di Sylvester Stallone per realizzarlo. I Play Rocky racconterà il sogno di un giovane attore.

Non più votato obbligatoriamente al cinema demenziale che firmava sempre con suo fratello Bobby, il regista Peter Farrelly ha avviato il progetto di I Play Rocky, un film di fiction sulla creazione dell'immortale Rocky del 1976, dove un attore semisconosciuto come Sylvester Stallone si giocò tutto... e vinse. La vera "underdog story" che piace tanto al cinema hollywoodiano: anzi, I Play Rocky diventerà "l'underdog story di un underdog story"! Scopriamo qualcosa di più. Leggi anche Sylvester Stallone, Rocky II e l'infortunio: "Non ci fermiamo, non molliamo"

I Play Rocky racconta la storia del mitico Rocky del 1976

È storia nota: Rocky del 1976 ebbe quella forma perché Sylvester Stallone, all'epoca praticamente sconosciuto, si era rifiutato di vendere la sua sceneggiatura agli studios, a meno che non avessero messo nero su bianco che sceglievano lui come protagonista. Non fu semplice trovare la strada del grande schermo, ma alla fine il film di John G. Avildsen uscì, Bill Conti creò quelle note leggendarie del tema musicale, e Sly divenne la star che aveva sempre sognato di essere. I Play Rocky (la frase / ultimatum che Stallone ripeteva agli studios) sarà il titolo di un film che racconterà proprio questa odissea personale, stando alla sinossi non celando nemmeno il fatto che il protagonista sia un attore "con una faccia parzialmente paralizzata e un difetto di pronuncia". Se mai avessimo ancora dubbi riguardanti la star che si vuole raccontare. Il copione firmato da Peter Gamble è già pronto, e Peter Farrelly porterà il progetto al Marché di Cannes, mentre è già in corso un casting complesso per trovare chi interpreterà Sylvester Stallone nel film. Stallone per prudenza non viene mai citato nell'annuncio, forse ricordando che Sly si è negli ultimi tempi molto lamentato dell'uso spregiudicato del marchio e dei personaggi di Rocky, senza renderlo partecipe della proprietà intellettuale. Questo è però un progetto diverso, non è un remake, un sequel o uno spin-off, bensì un omaggio. I produttori stessi, definendo I Play Rocky un'idea "unica come lo stesso Sylvester Stallone", sperano evidentemente di guadagnarsi la benedizione di Sly. Arriverà?