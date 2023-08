Robert De Niro compie 80 anni: celebriamo l'attore-icona con cinque film in streaming

News Cinema

Una carriera di grandi capolavori per l'interprete preferito di Martin Scorsese e non soltanto. Ecco cinque dei suoi film in streaming che lo hanno reso una leggenda vivente.

Come rinchiudere in soli cinque film in streaming la carriera di uno dei più grandi attori della storia del cinema? Compie oggi 80 anni la leggenda vivente Robert De Niro, il quale fin dagli anni ‘70 ci ha regalato una serie di interpretazioni, personaggi e film impossibili da dimenticare. Dalla collaborazione duratura e preziosa con Martin Scorsese - dieci film compreso il prossimo, attesissimo Killers of the Flower Moon - ad altri ruoli che gli hanno fruttato consensi unanimi, riconoscimenti ma soprattutto un posto d’onore nell’immaginario cinematografico collettivo. Vi lasciamo dunque alla nostra personale Top 5 di Robert De Niro, sicuri che non sia comunque abbastanza per celebrarlo a dovere. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming interpretati da Robert De Niro

Il Padrino - Parte II

Taxi Driver

Toro scatenato

Heat - La sfida

Joker

Il Padrino - Parte II (1974)

Per il sequel più bello della storia del cinema De Niro conquista l’Oscar come miglior attore non protagonista grazie al ritratto di un Vito Corleone umano ma letale, un personaggio totalmente in linea con quello interpretato nel primo capitolo da Marlon Brando. Francis Ford Coppola dirige Il Padrino - Parte II come a contraddire il precedente, facendone un film geometrico, quasi astratto in certi momenti. Un teorema freddo e potente, comandato da un Al Pacino glaciale. Film epico, vincitore dell’Oscar per film, regia e sceneggiatura tra gli altri. Monumentale. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Taxi Driver (1976)

Taxi Driver: Il trailer del film di Martin Scorsese

L’interpretazione che vale una carriera, nella rappresentazione ultima dell’umana fragilità e alienazione. Martin Scorsese fa di Taxi Driver il monumento a una New York decrepita eppure affascinante, un inferno metropolitano dove dannazione e redenzione convivono nello stesso antieroe. Palma d’Oro a Cannes per un film che ha segnato un’epoca di cinema, capolavoro insuperato che vede anche Jodie Foster, Harvey Keitel, Cybill Shepherd e Peter Boyle. Che film intramontabile è questo…Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Toro scatenato (1980)

Toro scatenato: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K del Film (2023) - HD

Oscar come miglior protagonista per un De Niro che fa della trasformazione fisica il suo cavallo di battaglia. Il suo Jake La Motta è un Re Lear autodistruttivo e manesco, campione sul ring quanto perdente nella vita vera. Ancora Scorsese dirige il film in un bianco e nero straordinario, con il montaggio parossistico di Thelma Schoonmaker e le interpretazioni poderose anche di Joe Pesci e Cathy Moriarty. Toro scatenato supera i limiti dell’espressionismo degli anni ‘80 e detta le regole del film sportivo. Immaginifico, avanti coi tempi. Poderoso. Disponibile su Apple Itunes.

Heat - La sfida (1995)

Heat - La Sfida: il trailer del film

E finalmente il duello con l’altro grande titano Al Pacino arriva grazie a un crime-movie rarefatto e autoriale, un tuffo dentro una Los Angeles malinconica e spietata. Michael Mann fa di Heat - La sfida uno dei film del decennio, con la storia sequenza della sparatoria in strada ancora oggi insuperata quanto a vigore della messa in scena. Val Kilmer, Tom Sizemore, Amy Brenneman, Natalie Portman e molti altri per un film sontuoso, dilatato, a tratti di bellezza stordente. Difficile da superare nel suo genere. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, Disney +.

Joker (2019)

E chiudiamo con il ruolo che rimanda direttamente a Re per una notte, soltanto a parti rovesciate. De Niro offre la spalla a un Joaquin Phoenix magistrale, doloroso e terrificante. Se Joker funziona dentro il suo universo malato è perché questi due attori lo rendono tale. Todd Phillips dirige il tutto con occhio notevole, ispirato e coerente. Non ci si diverte a vedere questo cinecomic, tutt’altro. Enorme successo di pubblico e critica, Leone d’Oro a Venezia tra gli altri premi ottenuti. A suo modo, un film clamoroso. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.