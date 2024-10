Ritorno al Futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, Robert Zemeckis considera: "Oggi non riuscirei a farne nemmeno uno"

News Cinema

Ospite del podcast WTF, in attesa dell'uscita del suo Here al cinema a gennaio, il regista Robert Zemeckis riflette su come sia cambiata Hollywood: non si rischia più, quindi oggi alcuni suoi classici non verrebbero mai approvati dalle major terrorizzate.

Quasi tutti noi abbiamo almeno un film di Robert Zemeckis al quale siamo affezionati oltremisura: sperimentatore tecnico da sempre, Robert sta per tornare con Here, al cinema da gennaio, interpretato da Tom Hanks e Robin Wright, però quando si pensa a lui si pensa istintivamente ai Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, Cast Away. Ospite del podcast WTF, Robert si è lasciato andare a una considerazione: quei film furono più o meno costosi e rischiavano con marchi o approcci originali. Oggi sarebbe praticamente impossibile farseli approvare: è tutta una questione di fortuna. Leggi anche Chi ha incastrato Roger Rabbit compie 30 anni: perché è una pietra miliare

Robert Zemeckis: diversi suoi classici oggi non sarebbero finanziati

Nella sua lunga carriera iniziata alla fine degli anni Settanta, Robert Zemeckis ha avuto le sue difficoltà e i suoi trionfi: i primi 1964 Allarme a New York - Arrivano i Beatles! e La fantastica sfida furono dei flop, ma fu grazie al talento dimostrato in questi che Michael Douglas gli affidò la regia del successo di Alla ricerca della pietra verde. E da lì tornò alla carica con Ritorno al futuro, spalleggiato sempre da Steven Spielberg, che gli fece ottenere un trattamento ottimale dalle major: potè persino cambiare in corso d'opera Eric Stoltz con Michael J. Fox come Marty McFly, ed ebbe addirittura il final cut su una produzione colossale e tecnicamente complessa come Chi ha incastrato Roger Rabbit. Più avanti, un classico pluripremiato come Forrest Gump divenne un bizzarro incrocio tra affresco storico, film romantico e blockbuster con effetti visivi. Esperimenti ad alto budget. Oggi che Robert stenta al boxoffice, tra l'ingiusto flop di Benvenuti a Marwen e scivoloni su commissione come il remake disneyano di Pinocchio, cose del genere si possono ancora fare? Dopotutto, il prossimo Here è un film girato con una sola identica inquadratura. perciò sulla carta non tutto sarebbe perduto. Per Bob una rondine non fa primavera: ormai è solo fortuna, quella Hollywood che rischiava non c'è più. Durante la puntata del podcast WTF dice:

Le cose vanno a rilento. [...] Sta succedendo una strana cosa che non ho mai visto prima: nessuno ha più urgenza di fare alcunché. [...] Credo che nessuno sappia davvero cosa fare. Che cosa realizzi? Cosa farai? La verità è che di tutti quei film che hai elencato, oggi io non sarei in grado di farne nemmeno uno. Fare Here è stato un miracolo. È una sorta di "concessione", come la chiamiamo nell'ambiente. È dura farsela finanziare.