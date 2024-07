Ricordiamo il genio di George A. Romero attraverso cinque dei suoi film in streaming

News Cinema

Nell'anniversario del settimo anno della sua scomparsa, vogliamo rendere omaggio al maestro dello zombie-movie con alcuni dei suoi grandi film in streaming.

Il 16 luglio 2017 ci lasciava all’età di 77 anni George A. Romero, colui che ha cambiato radicalmente la storia del cinema horror nel 1968. Ovviamente i suoi film sui morti viventi lo hanno reso un’icona del genere, eppure sarebbe riduttivo limitare la sua visione soltanto a quel filone. Ecco i cinque film in streaming di Romero che preferiamo, dispiaciuti del fatto che in Italia manchi dalle piattaforme Il giorno degli zombi (1985), forse il suo lavoro maggiormente politico e riuscito. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretto dal re dell’horror George A. Romero

La notte dei morti viventi

Zombi

Monkey Shines - Esperimento nel terrore

La metà oscura

La terra dei morti viventi

La notte dei morti viventi (1968)

Il capolavoro che cambia le regole, sia del cinema dell’orrore che di quello indipendente. Girato in un bianco e nero che lo rende ancora più opprimente, La notte dei morti viventi ci regala una prima parte terrificante e una seconda che invece putna sul racconto preciso e sprezzante di un microcosmo autodistruttivo, razzista e violento almeno quanto i “mostri”. Duane Jones comanda un cast perfetto per rappresentare le differenze psicologiche, sociali di una nazione divisa. E il finale super-gore disturba ancora oggi più di tanti splatter venuti dopo. Film inimitabile e controverso, pietra miliare che può essere visto come trattato antropologico. Esente da qualsiasi ottimismo ovviamente…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Zombi (1978)

Il secondo capitolo del suo percorso sociologico con i non-morti diventa una critica spietata al consumismo cieco e polarizzato della società americana. Quasi interamente ambientato in un centro commerciale dove come al solito gli esseri umani diventano bestie almeno quanto i deceduti che camminano, Zombi sfrutta questa volta il colore per costruire un impianto visivo fortissimo, soffocante, che pian piano si trasforma in un inferno viscerale ed elegante. Un bravissimo Ken Foree e il resto di un cast affiatato elevano la riuscita di un film spettacolare e tetrissimo, una riflessione nichilista su cosa siamo diventati. Forse il capolavoro di Romero. ancora oggi inarrivabile. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Monkey Shines - Esperimento nel terrore (1988)

Tutta la potenza psicologica dell’idea di orrore di George Romero si esplicita in questo thriller che sviluppa una grande idea di partenza in un gioco al massacro tra uomo e animale di rara finezza. In un momento in cui l’horror stava virando verso lo splatter e il gore maggiormente efferato, l’autore sceglie invece di lavorare in sottrazione e costruire un puzzle di enorme tensione cinematografica. Monkey Shines - Esperimento nel terrore possiede almeno tre scene di culto e diventa una dissertazione sul rapporto tra scienza e natura addirittura avanti coi tempi in cui è stato realizzato. Gemma preziosa in una filmografia spesso diretta in direzione contraria. Ma questa è la grandezza del cineasta…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La metà oscura (1992)

Una delle migliori trasposizioni cinematografiche da un romanzo di Stephen King, suo amico carissimo. Grazie anche a un Timothy Hutton perfetto nello sdoppiarsi in uno scrittore e il suo doppelganger malefico, La metà oscura riflette su cosa sia l’ispirazione, su come possa arrivare da posti riempiti che non vogliamo veramente esplorare. Tagliente, spettacolare e tenebroso, questo film rappresenta la prova che Romero era anche cineasta di classe, di eleganza formale oltre che di gusto per l’orrido. Un mix qui perfettamente e seguito. Uno dei migliori film di genere di quegli anni. Disponibile su Apple Itunes.

La terra dei morti viventi (2005)

Ritorno in grande stile allo zombie-movie con un budget necessario e un cast maggiormente di valore, che comprende tra gli altri Dennis Hopper e Asia Argento. La terra dei morti viventi diverte in maniera complessa e non scontata, con almeno un paio di sequenze visivamente fortissime. rispetto ai suoi capolavoro sul genere film maggiormente "stanco" ma non per questo meno intrigante, tutt’altro. E poi stavolta il vero protagonista è un non-morto ribelle e organizzato. A suo modo, altro titolo di culto nella filmografia del regista, addirittura presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.