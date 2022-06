Rebel Moon: Anthony Hopkins sarà un robot guerriero nel film di Zack Snyder

News Cinema

Il nuovo progetto di Zack Snyder è il film di fantascienza Rebel Moon con protagonisti Sofia Boutella e Djimon Hounsou. A loro si è appena unito Anthony Hopkins nel ruolo di un'intelligenza artificiale guerriera e impavida.

Ha una filmografia sterminata Sir Anthony Hopkins, e alla veneranda età di 84 anni sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi, proprio come Clint Eastwood e Maggie Smith. L'attore, che abbiamo dopo visto al Festival di Cannes in Armageddon Time di James Gray, ha appena legato il suo nome a un altro progetto piuttosto importante: il film di fantascienza di Zack Snyder intitolato Rebel Moon.

Dopo il successo di Army of the Dead, Zack Snyder ha firmato un accordo con Netflix, dichiarando subito dopo: "Il mio obiettivo, e la mia speranza, è di fare un film il più possibile di qualità e su larga scala (…) Grandi progetti e grandi film”. Rebel Moon sembra essere un buon inizio per muoversi in queste due direzioni.

Rebel Moon: la trama e il cast

Rebel Moon ci porta fra le stelle. Il film si apre con una tranquilla colonia spaziale, in un angolo remoto dell'universo, che viene attaccata dall'esercito del tirannico Reggente Belisarius, che sarà interpretato da Ed Skrein. Alla ricerca disperata di aiuto, la colonia incarica Kora, una donna dal passato misterioso, di intraprendere una missione alla ricerca di guerrieri di altri pianeti. A interpretare questa eroina sarà Sofia Boutella. Nel cast ci sono inoltre Djimon Hounsou nei panni di un generale, e poi Charlie Hunnam, Jena Malone, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Ray Fisher. Il film, che nella trama ricorda I sette samurai di Akira Kurosawa, non ha ancora una data di uscita, ma le riprese sono in corso di svolgimento. E’ diverso tempo che si parla del progetto, e il regista voleva legarlo all'universo di Star Wars prima che la Disney acquistasse la Lucasfilm.

Un'altra informazione importante ci arriva proprio oggi da Screen Rant, che scrive che il film, una volta girato, verrà diviso in due parti, il che non ci stupisce, visto che Zack Snyder ha intenzione di avviare una saga.

Rebel Moon: ecco chi interpreterà Sir Anthony Hopkins

Il personaggio di Anthony Hopkins sarà un robot incredibilmente intelligente chiamato JC1435 e noto anche come Jimmy. Per fortuna conosciamo il suo aspetto, perché Zack Snyder, immediatamente dopo il sì dell’attore e l'annuncio della sua presenza nel film da parte di Netflix, ha postato su Twitter un'immagine di Jimmy. Più che un robot, sembra il capo di una setta satanica. Ha infatti corna da animale. Però è dotato di occhi luminosi azzurri come si conviene a un'intelligenza artificiale. Voci di corridoio vogliono Jimmy come uno dei guerrieri reclutati da Kora.