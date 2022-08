Quando: finite le riprese del film di Walter Veltroni con protagonista Neri Marcorè

News Cinema

Quando è il secondo film di finzione diretto da Walter Veltroni, una commedia con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi. Il regista ha finito da pochissimo di girare.

E’ da poco terminata la lavorazione di Quando, il nuovo film di Walter Veltroni, che è tornato dietro alla macchina da presa per un film di finzione a tre anni di distanza da C'è tempo, con protagonista Stefano Fresi. Girato fra Roma e il Lazio nei mesi di giugno e luglio, è una commedia con un cast corale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, uscirà con Vision Distribution.

Quando: chi c'è nel cast

Per Quando Walter Veltroni ha chiamato Neri Marcorè, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi, Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods e Fabrizio Ciavoni.

Se i primi tre non hanno bisogno di presentazioni, Olivia Corsini la ricordiamo in Olmo e il gabbiano e Fabrizio Ciavoni in Giulia, di Ciro De Caro. Quanto a Dharma Mangia Woods, l'abbiamo vista per la prima volta ne L'estate addosso di Gabriele Muccino. Quasi contemporaneamente Paolo Sorrentino l'ha voluta in The Young Pope, e successivamente l'attrice ha recitato ne Il contagio e in Tommaso, di Abel Ferrara.

Quando, il cui titolo è ancora provvisorio, è basato su una sceneggiatura scritta da Walter Veltroni insieme a Doriana Leondeff e Simone Lenzi, ed è una produzione Lumière & Co.

Gli altri film diretti da Veltroni sono, oltre al già citato C'è tempo, Quando C'era Berlinguer, I bambini sanno, Gli occhi cambiano, Indizi di felicità, Tutto davanti a questi occhi, Fabrizio De André e PFM - Il concerto ritrovato, Edizione straordinaria. L'ex politico è infine fra i registi vari del documentario Milano 2015.

Quando: la trama

Se la data di uscita di Quando non è stata ancora resa nota, conosciamo invece la trama del film. Ecco la sinossi ufficiale:

La giovane vita di Giovanni va in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa.

Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed eè come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c’è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto.

Giovanni è come un bambino cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la scoperta di nuovi.

Ad aiutarlo ci sono Giulia, una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza, e Leo, un ragazzo problematico affetto da mutismo selettivo.

Grazie a loro Giovanni, oltre che a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.