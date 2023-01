Producers Guild Awards 2023: i film candidati per il cinema

News Cinema

Sono dieci i film in live action candidati ai Producers Guild of America Awards 2023, mentre ammontano a cinque i film di animazione. Fra i titoli The Fabelmans, Pinocchio di Guillermo del Toro e The Whale.

Sono stati annunciati i titoli dei film candidati ai Producers Guild of America Awards, i premi assegnati annualmente dal sindacato dei produttori americani ai migliori film della stagione. Secondo molti, questi riconoscimenti sono molto importanti perché in qualche modo prefigurano lo scenario degli Oscar, ed è probabile che ad aggiudicarsi la statuetta dorata nel 2023 per il miglior film sarà il vincitore del PGA.

I Producers Guild of America Awards sono destinati sia al cinema che alla televisione. Per quanto riguarda il primo gruppo, si dividono in film in live action e film di animazione. Mentre per la prima categoria sono stati selezionati 10 titoli, nella seconda ne rientrano solamente cinque. Da notare che mancano completamente film diretti da donne. In lizza ci sono i vincitori dei Golden Globe, e quindi The Fabelmans, Gli spiriti dell'isola e Pinocchio di Guillermo del Toro

PGA Awards: le candidature

Ecco i 15 film candidati ai Producers Guild of America Awards 2023

Darryl F. Zanuck Award per il Miglior produttore di un film per il cinema

Premio per il miglior produttore di un film d'animazione

La cerimonia di premiazione della trentaquattresima edizione dei Producers Film of America Awards è prevista per sabato 25 febbraio presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.