Prime Video, i nuovi film disponibili a dicembre 2022: Improvvisamente Natale, Luce dagli autori di Ballerina, Nanny

News Cinema

A dicembre 2022 Prime Video propone in streaming la commedia natalizia Improvvisamente Natale con Diego Abatantuono, il cartoon Luce dagli autori di Ballerina, l'horror Nanny e il revenge movie Wash Me in the River, con Robert De Niro e John Malkovich.

Nel dicembre 2022 Prime Video propone sul piano dei lungometraggi cinque Amazon Original e cinque esclusive, cioè film non prodotti direttamente da Amazon ma distribuiti solo sulla piattaforma. Naturalmente il Natale la fa da padrone, tra ambientazione e storie, ma c'è spazio anche per l'horror e un po' d'azione, con un revenge movie. Andiamo a guardare più da vicino l'offerta del mese.

Prime Video, gli originali e le esclusive del dicembre 2022

Tra le produzioni originali di Prime Video per il dicembre 2022 c'è da segnalare la risata all'italiana con Improvvisamente Natale (già disponibile), ambientato però... a Ferragosto! Protagonista è Diego Abatantuono, gestore di hotel specialista nella riunioni natalizie con la famiglia, questa volta costretto dai genitori della sua amata nipotina a comunicarle che si stanno separando...Guarda subito Improvvisamente Natale su Prime Video Improvvisamente Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

È disponibile anche Il tuo Natale o il mio? La curiosa commedia con Asa Butterfield e Cora Kirk vede due fidanzati decidere di sorprendersi, al momento di separarsi per le feste natalizie in famiglia. Entrambi pensano di fare una sorpresa all'altra persona e presentarsi a casa sua, ma così si scambiano letteralmente le proprie famiglie, ben diverse. Si basa su uno scambio (di regali) pure Something From Tiffany's (dal 9), che mette a confronto due coppie nella magica atmosfera natalizia di New York: una è pronta al grande passo, l'altra è molto più titubante. Zoey Dutch è nel cast. Guarda subito Il tuo Natale o il mio? su Prime Video

Dal 9 dicembre Hawa è una commedia francese dove una quindicenne, che teme di finire in affidamento ai servizi sociali, decide di farsi adottare dal suo idolo, Michelle Obama, in visita a Parigi. Un sogno americano è anche alla base del ben diverso horror Nanny (dal 16 dicembre), dove una donna emigrata dal Senegal vive un incubo, mentre si prende cura della figlia di una coppia di New York. Protagonista è Anna Diop, già vista in Noi.





Si torna a sorridere dal 15 dicembre con This Is the Year, commedia giovanilistica, nelle intenzioni rilettura del genere così com'era concepito negli anni Ottanta: il liceale nerd Josh parte con i suoi amici per un grande concerto, col proposito di conquistare la ragazza dei suoi sogni.

Dal 27 dicembre è il turno del cartoon, con Luce - Accendi il tuo coraggio!: dagli autori dell'apprezzato Ballerina, arriva un'altra storia animata su una piccola eroina, questa volta decisa a diventare vigile del fuoco, contro ogni possibile pronostico.





È una storia di vendetta Wash Me in the River (dal 28 dicembre), dove Jack Huston interpreta un uomo che vuole vendicarsi della morte della sua compagna per overdose: un thriller sul mondo criminale, con un cast che comprende due grandi nomi come Robert De Niro e John Malkovich.

Rientrano invece nell'intrattenimento più tipico delle feste e per famiglie, dal 30 dicembre, la commedia italiana Tre uomini e un fantasma con i Ditelo Voi, nonché Wildcat, storia di un giovane veterano che lega il suo destino a quello di un piccolo gattopardo orfano.

Scopri Prime Video

Leggi anche Prime Video: Le Serie TV in streaming a dicembre 2022

Prime Video, i film di terze parti nel dicembre 2022

Per quanto riguarda i film di terze parti su Prime Video a dicembre, dal 5 dicembre è disponibile Chi ha incastrato Babbo Natale?, di e con Alessandro Siani, nella storia un deliquente spedito al Polo Nord da Babbo Natale (Christian De Sica): lo scopo è boicottarne l'azienda, onde permettere a una multinazionale di avere la meglio su Babbo nella lucrosa festività. Guarda subito Chi ha incastrato Babbo Natale? su Prime Video Chi ha incastrato Babbo Natale?: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tra i film meno recenti, segnaliamo il paradossale horror The Others di Alejandro Amenabar con Nicole Kidman. Dal 29 dicembre arriva la storia vera Tonya con Margot Robbie (che lo giudica il lavoro in cui finora ha recitato meglio), e il 31 si può festeggiare il San Silvestro godendosi un anime vintage d'azione di Lupin, Lupin III: Le profezie di Nostradamus, realizzato nel 1995 su sceneggiatura anche del mitico Monkey Punch.

Guarda subito The Others su Prime Video