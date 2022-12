Prime Video: Le Serie TV in streaming a dicembre 2022

News Serie TV

Questo mese da non perdere la nuova serie italiana The Bad Guy e la stagione 3 di Tom Clancy's Jack Ryan.

La lotta al crimine può assumere molte forme, incluse alcune a dir poco insolite. A dicembre, Prime Video ne propone in streaming un paio imperdibili per gli appassionati del genere e anche per il pubblico delle Serie TV in generale. Nella nuova produzione originale italiana The Bad Guy, Luigi Lo Cascio interpreta un pubblico ministero siciliano che, dopo aver dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia, si ritrova improvvisamente accusato di essere lui stesso un mafioso. Condannato, Nino decide di mettere in atto un machiavellico piano di vendetta: seppellire la sua identità e tornare in Sicilia fingendosi il cugino dell'America del Sud del clan rivale a quello del potente boss mafioso che lo ha incastrato. È ambientata in Italia, almeno in parte, anche la stagione 3 della serie d'azione Tom Clancy's Jack Ryan. Scoperto che un piano segreto per riportare in auge l'Impero sovietico è stato riattivato a più di cinquant'anni da quando si pensava fosse stato definitivamente chiuso, Jack si dà alla fuga, ricercato sia dalla CIA, che lo accusa di tradimento, sia dalla fazione canaglia internazionale che ha smascherato. Girando in lungo e in largo attraverso l'Europa, Jack corre contro il tempo per fermare una serie di conflitti destabilizzanti che porterebbe a un catastrofe globale.

The Bad Guy: Trailer Ufficiale: The Bad Guy: Il Trailer Ufficiale della Serie Prime Video - HD

Gli amanti delle maratone possono approfittarne per recuperare Arrow e Fringe. In arrivo con le prime sette stagioni e il cofanetto completo. La prima è la serie che ha dato i natali al franchise di successo noto come Arrowverse. Scomparso da anni e creduto morto, il playboy miliardario Oliver Queen torna a casa, consapevole che qualcosa in lui è cambiato. Mentre nasconde la verità sull'uomo che è diventato, Oliver cerca disperatamente di fare ammenda per le azioni compiute in passato creandosi un'identità segreta con la quale combattere i mali della società. La seconda è una sorprendente serie sci-fi in cui un'agente dell'FBI e il brillante figlio di uno scienziato si trovano di fronte a eventi apparentemente inspiegabili, fenomeni soprannaturali sempre più diffusi che fanno riferimento a quello che la Sicurezza Nazionale chiama Lo Schema. Nel corso dell'indagine, la neo costituta Divisione Fringe si ritrova a combattere contro mutaforma provenienti da un universo alternativo, sperimentare diverse linee temporali e, infine, affrontare l'invasione di "osservatori" provenienti da un lontano futuro.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a dicembre 2022

Serie TV in prima visione

The Bad Guy , Stagione 1 (8 dicembre, episodi settimanali)

, Stagione 1 (8 dicembre, episodi settimanali) Tom Clancy's Jack Ryan, Stagione 3 (21 dicembre)

Altre Serie TV

Arrow , Stagioni 1-7 (1 dicembre)

, Stagioni 1-7 (1 dicembre) Young Justice , Stagione 2 (1 dicembre)

, Stagione 2 (1 dicembre) Young Sheldon , Stagioni 1-4 (1 dicembre)

, Stagioni 1-4 (1 dicembre) Fringe , Stagioni 1-5 (15 dicembre)

, Stagioni 1-5 (15 dicembre) Fear The Walking Dead, Stagione 7 (24 dicembre)

Anime

DanMachi , Stagione 4 (1 dicembre)

, Stagione 4 (1 dicembre) Made in Abyss , Stagione 2 (1 dicembre)

, Stagione 2 (1 dicembre) Overlord, Stagione 1 (27 dicembre)

Per i più piccoli

Ben 10: Omniverse , Stagione 2 (1 dicembre)

, Stagione 2 (1 dicembre) Lo straordinario mondo di Gumball , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Summer Camp Island , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Lo spettacolo dei Looney Tunes , Stagione 1 (15 dicembre)

, Stagione 1 (15 dicembre) Lo spettacolo di Tom e Jerry, Stagione 1 (15 dicembre)

