Prime Video, i nuovi film ad agosto 2023: Operazione Kandahar con Gerard Butler, Gli Attassati e Rosso, Bianco e Sangue Blu

Nell'agosto 2023 Prime Video presenta film in esclusiva e un originale, tra cui Rosso, Bianco e Sangue Blu, Operazione Kandahar con Gerard Butler e Bandit con Mel Gibson. Tra i film di terze parti arrivano Venom: La furia di Carnage e Belfast.

Nell'agosto 2023 su Prime Video ci aspettano tre lungometraggi in esclusiva e un originale Amazon, tra i quali un action thriller con Gerard Butler, un altro ancora con Mel Gibson e una commedia italiana dedicata al sempreverde tema delle tasse. Attenzione anche ai film di terze parti, perché agosto su Prime ci dà accesso a Venom: La furia di Carnage e al Belfast di Kenneth Branagh.

Prime Video, le esclusive e gli originali di agosto 2023

Dal 7 agosto il crime drama Bandit racconta di un criminale seduttore (Josh Duhamel), che evade e assume una nuova identità in Canada, mentre la polizia cerca di acciuffarlo. Nel cast ci sono anche Mel Gibson ed Elisha Cuthbert. Il film si basa sulla storia vera di Ken Leishman, detto "The Flying Bandit", esperto di rapine ed evasioni, attivo dagli anni Cinquanta a metà dei Sessanta.

In Rosso, Bianco e Sangue Blu, sulla piattaforma dall'11, Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), il figlio della Presidente degli Stati Uniti (interpretata da Uma Thurman), non va per niente d'accordo col Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine), nonostante condividano l'attenzione dei tabloid e l'innegabile bellezza. In seguito a un incidente diplomatico, devono simulare un riappacificamento, che diventa a sorpresa poi concreto... Il film si basa sul best seller di Casey McQuiston, ed è scritto e diretto dal drammaturgo premiato Matthew López.



Rosso, Bianco e sangue Blu: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Amazon Prime Video - HD

Dal 24 agosto è tempo di thriller d'azione con Operazione Kandahar, dove Gerard Butler è un agente della CIA che ha perso la sua copertura in Afghanistan. Dovrà cercare di raggiungere Kandahar per scappare, in compagnia del suo traduttore, braccato dal nemico e dalle spie straniere. Dirige Ric Roman Waugh.



Kandahar: Il Trailer Ufficiale del Film con Gerard Butler - HD



Il 31 agosto si ride con la commedia italiana Gli Attassati, dove Matranga & Munafò interpretano Toni, un rappresentante di guanti e mascherine in bolletta perenne, ed Emanuele, un hair-stylist per cani. Uniscono le loro forze per penetrare nella sede di una fantomatica Equitù, per far sparire tutte le cartelle esattoriali, comprese le loro. Dirige Lorenzo Tiberia.



Gli Attassati: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prime Video, i film di terze parti disponibili nell'agosto 2023

Un'occhiata rapida ai film di terze parti che compariranno su Prime Video ad agosto, ci fa notare già disponibile Venom: La furia di Carnage con Tom Hardy e Woody Harrelson, cinecomic Sony sequel del precedente Venom, nell'ambito del Sony's Spider-Man Universe, parallelo al Marvel Cinematic Universe. Li dirige Andy Serkis.