Prime Video: Le Serie TV in streaming ad agosto 2023

Arrivano la miniserie con Sigourney Weaver Ascolta i fiori dimenticati e il mystery teen drama Shelter.

Non capita spesso di vedere la candidata a tre Oscar Sigourney Weaver (Aliens, Avatar) protagonista di una produzione televisiva. Accadrà ad agosto su Prime Video, nella miniserie Ascolta i fiori dimenticati, adattamento dell'omonimo romanzo di successo dell'australiana Holly Ringland. Una storia di resilienza femminile, amicizia e capacità di superare le tragedie ambientata nel paesaggio naturale mozzafiato dell'Australia e incentrata su Alice, che all'età di 9 anni viene portata nella fattoria di sua nonna June (Weaver), dove si coltivano fiori, dopo che i suoi genitori muoiono in un misterioso incendio. Tra fiori e piante autoctone usati per esprimere l'inesprimibile, Alice cresce scoprendo che in questo luogo si nascondono segreti su di lei e sul passato della sua famiglia, fino a raggiungere un apice emotivo quando si ritrova a lottare per la sua vita contro l'uomo che ama.





Il pubblico delle Serie TV abbonato al servizio streaming non dovrà perdere neppure Shelter, adattamento di un altro romanzo, scritto questa volta da Harlan Coben, parte di una saga lunga e molto apprezzata. Dopo la morte improvvisa del padre, Mickey Bolitar inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Piuttosto velocemente, il ragazzo si ritrova coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, fatto che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici, Mickey scardina l'apparentemente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sottosuolo che potrebbe contenere risposte a decenni di sparizioni, morti e leggende... e forse anche alla sua complessa storia familiare. Torna poi il mystery teen drama antologico Cruel Summer, con una seconda stagione ambientata alla fine degli anni '90 e incentrata su tre diciassettenni dell'immaginaria città costiera di Chatham, nello Stato di Washington. Un'intensa amicizia culmina con l'omicidio di uno di loro e gli altri due considerati i principali sospettati. Man mano che le indagini vanno avanti, emergono segreti oscuri, registrazioni illecite, ricatti e storie d'amore tossiche.





Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

Serie TV in prima visione

Ascolta i fiori dimenticati , Miniserie (4 agosto, epusodio settimanale)

, Miniserie (4 agosto, epusodio settimanale) Cruel Summer , Stagione 2 (11 agosto)

, Stagione 2 (11 agosto) Shelter, Stagione 1 (18 agosto, episodio settimanale)

Anime

Fairy Tail, Stagioni 1-2 (31 agosto)

Per i più piccoli

Baby Looney Tunes , Stagione 2 (1 agosto)

, Stagione 2 (1 agosto) Be Cool, Scooby-Doo!, Stagione 1 (1 agosto)

Proseguono