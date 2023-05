Prime Video, i nuovi film a maggio 2023: The Fabelmans, Il grande giorno, Uno splendido disastro, Prima di andare via

News Cinema

Nel maggio 2023 Prime Video presenta due lungometraggi originali, Uno splendido disastro e Prima di andare via, oltre a film recenti come The Fabelmans, Le otto montagne, Halloween Kills e Il grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Prime Video, le esclusive nel maggio 2023

La commedia romantica Uno splendido disastro, dal 5 maggio su Prime Video, è tratta dal best seller di Jamie McGuire e ripropone un antico quesito: un uomo e una donna possono essere amici senza che scatti l'attrazione? Si seguono qui le vicende di Abby Abernathy, una matricola al college, che incontra il compagno di studi Travis “Mad Dog” Maddox, attaccabrighe ma naturalmente affascinante: lei ha intenzione di dedicarsi allo studio e vuole fermamente resistergli, così Travis le propone una scommessa. Un mese da compagni di stanza, senza impegno. Diretto da Roger Kumble, il film è interpretato da Dylan Sprouse e Virginia Gardner.

È un film romantico ma diverso nei toni anche l'italiano Prima di andare via, disponibile dal 26, diretto da Massimo Cappelli. È la storia di Andrea, che si divide tra esami, un amico incontrollabile e una ex, ma scopre di avere i giorni contati a causa di un male incurabile: la conoscenza con Giulia, che è nella sua stessa situazione, gli farà capire come vivere al meglio il tempo che gli rimane.Scopri Prime Video Uno splendido disastro: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Prime Video, i film di terze parti disponibili nel maggio 2023