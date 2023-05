Prime Video: Le Serie TV in streaming a maggio 2023

News Serie TV

Questo mese arrivano le nuove stagioni di The Ferragnez e Fear the Walking Dead e la novità Il Grifone.

Quali saranno le Serie TV in streaming a maggio su Prime Video? Non molte, purtroppo, sebbene proseguirà la programmazione dei grandi titoli arrivati nelle scorse settimane - Citadel e La fantastica signora Maisel su tutti. L'unico nuovo sceneggiato è Il Grifone, una produzione tedesca che non sfuggirà ai fan del fantasy. La storia ruota attorno a tre outsider che scoprono un mondo fantastico chiamato Torre Nera. Lì, il Grifone, un mostro divoratore di mondi, sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Mark scopre di essere l'unico in grado di sconfiggerlo, ma non è un eroe e non vuole diventarlo. Quando però suo fratello scompare, Mark e gli amici Memo e Becky devono addentrarsi nel mondo della Torre Nera e affrontare il pericolo. Sono tantissimi, poi, coloro che attendono impazienti il ritorno della super coppia di influencer Chiara Ferragni e Fedez. La seconda stagione del loro docu-reality The Ferragnez racconterà nuove sfide e nuovi traguardi della coppia, ma anche il loro rapporto come tale e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

The Ferragnez 2: Trailer Ufficiale: The Ferragnez 2: Il Trailer Ufficiale della serie Prime Video - HD

In contemporanea con gli Stati Uniti, arriva la prima parte dell’ottava e ultima stagione della serie post-apocalittica di successo Fear the Walking Dead. Il racconto riparte da dove si era interrotto l’ultima volta. Ora Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull'isola vivono sotto il cinico dominio di PADRE. Con tutti loro demoralizzati e avviliti, il compito di riaccendere la fiducia in un mondo migliore spetta in primo luogo alla persona che Morgan e Madison hanno voluto salvare - la figlia di lui, Mo.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a maggio 2023

Serie TV in prima visione

Fear the Walking Dead , Stagione 8 Parte 1 (16 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 8 Parte 1 (16 maggio, episodio settimanale) Il Grifone, Stagione 1 (26 maggio)

Altre Serie TV

Riverdale, Stagione 6 (1 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

The Ferragnez , Stagione 2 (18 maggio, episodi settimanali)

, Stagione 2 (18 maggio, episodi settimanali) James May: Oh Cook!, Stagione 2 (24 maggio)

Per i più piccoli

Adventure Time, Stagione 2 (1 maggio)

Proseguono (ogni venerdì)