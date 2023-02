Prima di San Valentino: i grandi film in streaming che raccontano amori impossibili

News Cinema

Da Via col vento a Titanic, quanti grandi capolavori raccontano storie d'amore destinate ad emozionarci? Eccovi i titoli in streaming che preferiamo.

Approfittiamo oggi dell’imminente ricorrenza di San Valentino per proporvi cinque film in streaming che rappresentano altrettante storie d’amore “impossibile”. Si è trattato di un pretesto per attraversare il cinema hollywoodiano nei decenni, nei generi e nelle differenti dimensioni produttive. Lungometraggi più o meno celeberrimi che hanno il comune denominatore di averci regalato personaggi indimenticabili ed emozioni fortissime. Buona lettura.

Via col vento (1939)

Il film che rappresenta il potere dell’industria hollywoodiana al suo massimo livello. Produzione sfarzosa che racconta la storia americana attraverso la storia d’amore tra Rhett Butler e Scarlett O’Hara. Via col vento vede protagonisti due clamorosi Vivien Leigh e Clark Gable, attori leggendari per il film dei nove Oscar e del maggior incasso della storia del cinema: coi prezzi del biglietto aggiornati all’inflazione, altro che Avengers e Avatar…Indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Love Story (1970)

Una delle storie d’amore più commoventi e strazianti della storia del cinema americano. Ryan O'Neal e Ali MacGraw dipingono due personaggi comuni e allo stesso tempo emblematici. Un grande “artigiano” quale Arthur Hiller dirige Love Story con una mano ferma e attentissima alle emozioni, ai toni del melodramma. Film che ottiene svariate nomination all’Oscar tra cui quelle per gli attori, la regia e il lungometraggio dell’anno. Un classico per chi vuole piangere a dirotto…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton

La più grande favola del cinema americano contemporaneo. Un Johnny Depp perfetto e Winona Ryder sono protagonisti di un film che Tim Burton architetta con amore e visione personale. Edward mani di forbice possiede le scenografie e i costumi che lo proiettano dentro un universo filmico fantastico e dolcissimo. Momenti di cinema straordinario per un capolavoro con una storia d’amore che scioglie il cuore. Capolavoro di genere capace di parlare a tutti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

L’età dell’innocenza (1993)

Martin Scorsese si lancia nel melodramma in costume sfruttando l’opera letteraria di Edith Wharton. Ma sfruttando soprattutto una messa in scena clamorosa, in cui Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer consumano un amore impossibile perché osteggiato dalle regole sociali ferree di un’epoca sfarzosa. L’età dell’innocenza è tra i capolavori dell’autore, un film bellissimo da guardare e appassionante. Tra i nostri preferiti di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Titanic (1997)

E ovviamente non potevamo che chiudere con Titanic, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet che sfidano tutte le convenzioni dell’epoca e si amano incondizionatamente prima dell’affondamento del transatlantico. James Cameron dirige un film epocale, un tripudio di effetti speciali e ricostruzione d’epoca su cui incastona una storia d’amore che ha stregato - e ancora strega - generazioni di spettatori. Undici Oscar, miglior incasso della storia del cinema per dodici anni. Un blockbuster col cuore del melodramma. Leggendario. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.