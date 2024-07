Prima di Deadpool & Wolverine: i migliori film in streaming con Hugh Jackman nel ruolo del supereroe

News Cinema

Vogliamo rendere omaggio a un personaggio che è diventato giustamente un'icona per gli amanti dei cinecomic. Ecco migliori film in streaming con protagonista Wolverine.

Nel ruolo di Logan/Wolverine Hugh Jackman è diventato un’icona del cinema contemporaneo, e non soltanto per gli appassionati di cinecomic. Adesso che torna nelle sale di tutto il mondo grazie a Deadpool & Wolverine, vogliamo celebrarlo ricordandovi quelli che per noi sono i migliori cinque film in streaming in cui Wolverine compare. Buona lettura.

Prima di Deadpool & Wolverine, i migliori film in streaming con il supereroe interpretato da Hugh Jackman

Logan - The Wolverine X-Men: Conflitto finale X-Men X-Men: Giorni di un futuro passato X-Men 2

Logan - The Wolverine (2017)

Partiamo dalla fine, o se volete dal meglio. Per chiudere (a suo tempo) col personaggio, Jackman affida a James Mangold un western crepuscolare camuffato da cinecomic. Logan si rivela prima di tutto un dramma umano degno di una figura alla Clint Eastwood, tormentata dal passato e desidera espiare le proprie colpe. Più delle scene d’azione, pur davvero ottime, funziona il rapporto tra i personaggi. Non a caso Logan - The Wolverine conquista la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, e strameritatamente. Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook e Stephen Merchant nel cast di un film riuscitissimo, degno commiato per un eroe in chiaroscuro come nessun altro. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

X-Men: Conflitto finale (2006)

A quasi tutti il capitolo finale della trilogia non è piaciuto, secondo noi invece è uno degli episodi migliori e soprattutto racconta con pienezza la storia splendida tra Logan e Jean Grey. X-Men: Conflitto finale viene addirittura presentato a Cannes, dove porta una ventata d’aria fresca. Gli ultimi trenta minuti sono azione pura e sentimenti potenti, un concentrato di spettacolo che non si dimentica. Il pubblico gli rende il doveroso tributo, in quanto il film incassa negli Stati Uniti anche meglio dei due precedenti. Per Wolverine un commiato degno da eroe tragico. Da rivalutare in toto, lo spettacolo è notevole. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

X-Men (2000)

Il primissimo episodio degli X-Men è un qualcosa che oggi non sarebbe nettuno lontanamente proponibile: un’ora e mezza di azione concentrata, senza quasi nessun fronzolo. Un film spettacolare ma dritto al punto, che vede Wolverine come perfetto contraltare per un magnifico Ian McKellen che dà vita al miglior Magneto. Difficile trovare un difetto al cinecomic diretto da Bryan Singer, in cui recitano anche Famke Janssen, James Marsden e tutto il resto del primo episodio. La saga dei mutanti reietti e belligeranti non poteva cominciare in maniera migliore. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

X-Men: Giorni di un futuro passato (2014)

X-Men - Giorni di un futuro passato: Trailer finale ufficiale italiano - HD

Il ritorno di Singer dietro la macchina da presa coincide con l’episodio forse più spettacolare, e non a caso il pubblico torna a riempire le sale. Il lavoro della sceneggiatura sul doppio binario temporale si rivela molto efficace, così come il mix riuscito di attori delle due generazioni: X-Men: Giorni di un futuro passato propone cinema di intrattenimento intelligente e ottimamente articolato. Peter Dinklage come villain è bravissimo, Michael Fassbender carismatico, Jennifer Lawrence come sempre buca lo schermo. E poi Jackman che torna in un Wolverine potente e dilaniato è uno spettacolo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

X-Men 2 (2003)

Tutto quello che Singer non aveva fatto nel primo episodio lo tenta nel sequel: X-Men 2 è infatti un lungometraggio torrenziale, a tratti anche slabbrato, ma possiede una fluidità maestosa e capace di trascinare. Come Stryker Brian Cox è la malignità allo stato puro, grande caratterista. Spettacolo notevole, scene di effetti speciali e catastrofi molto riuscite, un finale che commuove. Film che se avesse trovato una misura di contenimento e di sintesi sarebbe stato più in alto in classifica, ma rimane più che degno di essere entrato nella cinquina. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.