Prima de La stranezza: i migliori film in streaming tratti da testi fondamentali della letteratura italiana

Abbiamo selezionato per voi cinque titoli in streaming che sono l'adattamento di libri che hanno rappresentato un caso letterario passato e presente.

Approfittando dell’uscita in sala de La stranezza di Roberto Andò, tratto dall’opera di Luigi Pirandello, vogliamo proporvi cinque film in streaming italiani che rappresentano altrettanti adattamenti cinematografici da opere letterarie che hanno scritto una pagina importante della nostra cultura, passata e presente. Buona lettura.

Cinque film in streaming italiani tratti da opere letterarie di successo

Il gattopardo (1963)

Non potevamo che partire col capolavoro di Luchino Visconti che adatta il libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa in maniera personale e insieme magniloquente. Il Gattopardo parla dell’Italia e della sua società immobiel come nessun altro film del periodo, e lo fa in maniera sfrontata quanto cinematograficamente meravigliosa. Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale e tutti gli altri magnifici membri del cast aiutano l’autore a realizzare un film epocale, che vince la Palma d’Oro a Cannes e ottiene la nomination all’Oscar per i costumi del grande Piero Tosi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il conformista (1970)

Nelle mani di un Bernardo Bertolucci ispirato e passionate, il libro di Alberto Moravia si trasforma da grande opera letteraria a film densissimo di significazioni, esplicite ma anche sotterranee, capaci di insinuarsi nel subconscio dello spettatore. Il conformista è guidato da un magnifico Jean-Louis Trintignant, a fianco del quale si ergono straordinarie anche Stefania Sandrelli e Dominique Sanda. Arriva la nomination all’Oscar per l'adattamento, meritato riconoscimento per un film dietro la cui eleganza formale si cela una visione cupissima e malinconica dell’Italia dei pavidi. Da brividi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Padre padrone (1977)

Il drammatico libro di Gavino Ledda sulla brutalità di un rapporto padre-figlio nell’Italia rurale dedita alla pastorizia viene portato al cinema di fratelli Taviani con un verismo e insieme una poesia del quotidiano di fattura impressionante. Padre padrone vede protagonista manesco e durissimo un Omero Antonutti da applausi, capace di restituire tutte le pieghe violente, ambigue ma anche umanissime del suo personaggio che lotta per la sopravvivenza, anche con i mezzi più duri. Altra Palma d’Oro a Cannes. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Romanzo criminale (2005)

Il racconto drammatizzato della storia della banda della Magliana scritto da Giancarlo De Cataldo diventa un caso letterario che nelle mani di un sapiente Michele Placido si trasforma in un film di genere spedito, emozionante e splendidamente costruito, soprattutto nella prima metà. Romanzo criminale è stato in quel momento ciò che mancava al cinema italiano, ovvero un prodotto capace di attirare il pubblico con la spinta propositiva del cinema mainstream ma con una visione “alta”. Il resto lo fanno Pierfrancesco Favino (maestoso), Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio e tutti gli altri attori. A suo modo un film-spartiacque nella nostra cinematografia contemporanea. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Gomorra (2008)

Il celeberrimo libro-inchiesta scritto da Roberto Saviano diventa grazie a Matteo Garrone un lungometraggio pieno di fascinazioni filmiche elaborate, suadenti, autunnali. Gomorra viene messo in scena con un’idea di cinema precisa, che lascia al non detto, allo spettatore quindi, il compito di riempire i vuoti che il film stesso - e dietro di esso la nostra società - ha creato. tentativo coraggioso, oscuro e ipnotico, che vince il Gran Premio a Cannes e una valanga di premi in Italia. Tutti meritati. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.