Presence: continua l'intrigante strategia promozionale del nuovo film horror di Steven Soderbergh

Nuove immagini video del film del grande e instancabile regista americano che arriverà prossimamente nei nostri cinema con Lucky Red il primo vero horror (psicologico) . Ecco il nuovo teaser di Presence di Steven Soderbergh.

Quelli della Neon, dopo tutto il clamore suscitato dalla loro campagna promozionale per il Longlegs di Oz Perkins, fatta di tantissimi intriganti video, devono averci preso gusto. Perché in qualche modo sembrano intenzionati a replicare il format con il nuovo film di Steven Soderbergh, il primo vero horror (psicologico) del poliedrico regista americano, uno che ha sperimentato quasi ogni tipo di cinema e che si era vagamente avvicinato al genere con l'Unsane di qualche anno fa.

Del film - che si intitola Presence, debutterà negli Stati Uniti a gennaio, e vedremo prossimamente al cinema distribuito da Lucky Red - è infatti apparso online un nuovo teaser che si va a sommare al primo e al secondo visti fino a questo momento.

Interpretato nei ruoli principali da Lucy Liu, Julia Fox e Chris Sullivan, Presence racconta la storia di una famiglia che si trasferisce in una nuova casa, in un sobborgo residenziale americano, e che si convince l'abitazione sia abitata da una presenza maligna. La cosa peculiare è che, rispetto a quello che potrebbe apparire come un modello di plot un po' abusato, Soderberh e il suo sceneggiatore David Koepp hanno ribaltato la prospettiva, decidendo di raccontare la storia non dal punto di vista non dei personaggi umani, ma da quello della presenza che abita la casa.

Ecco un nuovo, intrigante teaser trailer di Presence.