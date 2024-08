Presence, un teaser trailer inquietante per il nuovo film di Steven Soderbergh

News Cinema

Il thriller horror Presence, ultima fatica di Steven Sodebergh, sarà al cinema dal gennaio 2025 negli USA: uno strano teaser è stato diffuso. Nel cast ci sono Lucy Liu, Chris Sullivan e Julia Fox. In Italia arriverà con Lucky Red.

Sono state raccontate tante storie horror su case infestate, ma la via scelta con Presence da Steven Soderbergh, sempre amante delle sfide tecniche, ha convinto i critici al Sundance: forte dei giudizi positivi, il film arriverà nelle sale americane nel gennaio 2025 e si mostra ora con un primo teaser trailer. Pubblicitario nella parte iniziale, concentrato sul curriculum del regista, il video ci fornisce però un assaggio della visione in soggettiva che lo regge...





Presence, la sfida tecnica di Steven Soderbergh nel suo horror

È stato un veterano come David Koepp a scrivere la sceneggiatura originale di Presence, nuovo impegno di un altro veterano infaticabile come Steven Sodebergh, al solito autore anche di montaggio e fotografia. Si tratta di un horror, dove una famiglia si trasferisce ad abitare in una casa di un quartiere residenziale: presto i suoi componenti realizzano che al suo interno c'è una presenza sinistra, che li osserva ed è pronta a terrorizzarli. Letta così, la sinossi non suggerisce nulla di nuovo sotto il sole del cinema di genere, ma la chiave è in quel "che li osserva", perché Soderbergh ha ripreso la storia dal punto di vista della presenza spettrale, in soggettiva. Il film, interpretato da Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox, Callina Liang, Eddy Maday e West Muholland, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto calorosa da parte del pubblico del Sundance Film Festival e da parte della critica lì presente: sperimentatore mai legato a un genere specifico, Soderbergh ama mettersi alla prova, con risultati più o meno interessanti, ma stando alle voci pare che questo azzardo sia particolarmente riuscito. Il film è stato acquisito per la sua distribuzione italiana da Lucky Red, e si attende una data ufficiale d'uscita nel nostro paese.