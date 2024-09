Presence: un nuovo teaser trailer del film horror di Steven Soderbergh

News Cinema

Arriverà prossimamente al cinema con Lucky Red il primo vero horror (psicologico) del grande e instancabile regista americano. Ecco il nuovo teaser di Presence.

Non solo Steven Soderbergh aveva preso in giro tutti annunciando, qualche anno fa, il suo ritiro, ma continua a essere uno degli autori più prolifici in circolazione, e che mantiene un livello qualitativo tanto alto da risultare impressionante. Non sempre le sue ultime opere hanno avuto una distribuzione cinematografica nel nostro paese, ma l'avrà sicuramente - firmata Lucky Red - il suo nuovo Presence, che debutterà negli USA a gennaio e in data ancora da definire in Italia.

Presence, interpretato nei ruoli principali da Lucy Liu, Julia Fox e Chris Sullivan, , è il primo vero horror (psicologico) del poliedrico regista americano, uno che ha sperimentato quasi ogni tipo di cinema e che si era vagamente avvicinato al genere con l'Unsane di qualche anno fa. Presentato al Sundance a inizio 2024, ha avuto un ottimo riscontro critico, e racconta la storia di una famiglia che si trasferisce in una nuova casa, in un sobborgo residenziale americano, e che si convince l'abitazione sia abitata da una presenza maligna. O forse il contrario, visto che la caratteristica principale di Presence è quella di essere un film raccontato dal punto di vista non dei personaggi umani, ma da quello della presenza che abita la casa.

Dopo quello diffuso qualche mese fa, questo è un nuovo, intrigante teaser trailer di Presence.