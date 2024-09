Longlegs: ecco il trailer italiano ufficiale dell'horror con Nicolas Cage

News Cinema

Arriva al cinema il 31 ottobre, dopo l'anteprima prevista alla Festa del Cinema di Roma, l'acclamato horror di Oz Perkins che vede protagonista l'attore americano assieme a Maika Monroe. Ecco il trailer ufficiale italiano di Longlegs.

Manca sempre di meno all'uscita italiana di Longlegs, il film horror scritto e diretto da Oz Perkins e interpretato da Maika Monroe e Nicolas Cage che è considerato uno dei titoli più spaventosi degli ultimi anni. Longlegs arriverà al cinema il 31 ottobre distribuito da Be Water Film, e dopo un'anteprima italiana prevista alla Festa del Cinema di Roma.

Come noto, il film di Perkins - uno dei nomi di punta della nuova scena horror americana, autore di film come February - L'innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa e Gretel e Hansel, nonché figlio dell'Anthony di Psyco - vede l'attrice già protagonista di It Follows nei panni di un'agente dell'FBI di nome Lee Harker che viene assegnata a un caso irrisolto di serial killer che prende pieghe inaspettate quando alcuni indizi appaiono direttamente legati con il mondo dell'occulto, e che scoprirà di avere un legame personale con l'assassino. A interpretare il serial killer, che si preannuncia spaventoso e diabolico, un Nicolas Cage che ha convogliato nell'interpretazione anche una serie ispirazioni che vengono dalla sua biografia e dal rapporto con la madre.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer italiano ufficiale di Longlegs.

Nel tentativo di catturare un serial killer, una neo-agente dell'FBI scopre una serie di indizi occulti che deve risolvere per porre fine alla terrificante scia di omicidi.