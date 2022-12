Pirati dei Caraibi con Margot Robbie, la smentita del produttore: "Si farà"

News Cinema

Dopo le dichiarazioni di Margot Robbie in merito al progetto al femminile di Pirati dei Caraibi, il produttore ha smentito quanto detto e garantito che il film non è ancora finito nel dimenticatoio.

Margot Robbie è stata smentita. Qualche settimana fa, l’attrice aveva affrontato il tema Pirati dei Caraibi in un’intervista con Vanity Fair Us. L’intenzione in principio era quella di sviluppare un film guidato da una protagonista femminile, ovvero Margot Robbie. Quest’ultima, tuttavia, ha spiegato che secondo suo modesto parere quel progetto non avrebbe mai visto la luce. Al contrario, Jerry Bruckheimer ha garantito che il film si farà. Produttore di tutti e cinque i film dei Pirati dei Caraibi, Bruckheimer ha rilasciato un commento in esclusiva a Collider precisando che il progetto ha ancora una possibilità.



Pirati dei Caraibi con Margot Robbie si farà: le parole del produttore

L’idea di un film guidato da una protagonista femminile, quindi Margot Robbie, è stata lanciata nel 2020, ma dopo due anni l’attrice si è lasciata andare ad un’amara confessione. Ai microfoni di Vanity Fair Us, Margot Robbie ha stroncato le speranze dei fan:

Avevamo un’idea e la stavamo sviluppando da tempo, secoli fa, per avere una storia al femminile. Non completamente al femminile, ma l’idea era di proporre un tipo di storia diversa. Pensavamo sarebbe stato davvero bello. Ma a questo punto credo che non vogliano più portare avanti quel progetto.

A smentirla è stato il produttore Jerry Bruckheimer. Intervistato da Collider, il produttore ha raccontato che questo progetto è stato scritto contemporaneamente a quello attualmente in fase di sviluppo. Per questo hanno scelto di focalizzarsi sul film in produzione e mettere da parte quello guidato da una protagonista femminile. Ma non si tratta di una decisione definitiva: il film è considerato attualmente in stand-by.

Penso che quella sceneggiatura si farà più avanti ad un certo punto. Abbiamo sviluppato due storie diverse per Pirati dei Caraibi e l’altra è stata mandata avanti per prima, quindi è su questo che stiamo lavorando, per provare a realizzarla.

In principio, come riporta Collider, la sceneggiatura dello spin-off con Margot Robbie è stata affidata a Christina Hodson, che ha già avuto modo di lavorare con l’attrice in questione in Birds of Prey, con Harley Quinn. In merito al nuovo progetto sui Pirati dei Caraibi menzionato da Jerry Bruckheimer si conosce ancora molto poco. Così come al momento è ancora poco chiara la partecipazione di Johnny Depp. Il Sun ha diffuso un’indiscrezione secondo cui l’attore sarebbe pronto a riprendere il ruolo di Jack Sparrow, ma non è stata ancora confermata come notizia certa.