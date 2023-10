Per la Festa dei Nonni vi proponiamo cinque film in streaming con altrettanti nonni irresistibili

News Cinema

Cinque film in streaming interpretati da altrettanti grandi attori capaci di regalare prove magnifiche come nonni o nonne.

Visto che oggi in Italia è la Festa dei Nonni, vogliamo proporvi quindi cinque film in streaming in cui sono contenute indimenticabili figure di nonni e nonne, interpretate da attori che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo. Come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming che contengono indimenticabili figure di nonni

Voglia di tenerezza

I Tenenbaum

Little Miss Sunshine

Molto forte, incredibilmente vicino

Armageddon Time

Voglia di tenerezza (1983)

Non potevamo che partire con la più grande delle nonne, Shirley MacLaine, che per il ruolo di Aurora vince il suo unico Oscar quando ne avrebbe meritati molti altri. Insieme a Debra Winger forma una coppia di madre/figlia capace di emozionare ogni tipo di spettatore. Se poi aggiungiamo a supporto Jack Nicholson, John Lithgow, Jeff Daniels, ecco che Voglia di tenerezza diventa il dramma familiare che segna una generazione e un decennio di cinema. James L. Brooks dirige con sapienza. Un classico che ancora oggi strappa molte lacrime. Davvero molte. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

I Tenenbaum (2001)

Il nonno che francamente nessun nipote vorrebbe avere, ma che ogni cinefilo non può che amare profondamente. Perché Gene Hackman nel ruolo del patriarca de I Tenenbaum sfodera un prova oltraggiosa, ispirata, a suo modo malinconica. Golden Globe vinto e una nomination all’Oscar che sarebbe stata sacrosanta. Il primo grande film di Wes Anderson rappresenta una famiglia disfunzionale e irresistibile, composta anche da Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow. Molti momenti di grande cinema all’insegna di autore unico. Film epocale. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Little Miss Sunshine (2006)

Il grande Alan Arkin arriva all’Oscar come miglior attore non protagonista in un ruolo sulfureo e carismatico, quello del nonno come unica persona capace di capire la sua nipotina e condurla verso la migliore delle vittorie, quella della libertà di pensiero ed espressione. Little Miss Sunshine diventa un piccolo grande caso di cinema indipendente, anche perché Toni Collette, Greg Kinnear, Abigail Breslin, Steve Carell e Paul Dano formano un gruppo di attori meraviglioso. Con un finale da lacrime e risate in eguale, gigantesca misura. Film di culto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Molto forte, incredibilmente vicino (2012)

Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Uno dei migliori melodrammi dello scorso decennio vede Max von Sydow interpretare il ruolo di un nonno che ha visto troppo orrore per poterlo trasformare in parola, e allora decide di non adoperarne più. Una prova clamorosa per un attore unico, il quale con una performance come questa rende Molto forte, incredibilmente vicino un film indimenticabile. Anche Tom Hanks, Sandra Bullock, Viola Davis e John Goodman in questo dramma newyorkese di enorme impatto emotivo. Candidatura all’Oscar per il film e, neanche a dirlo, l’attore non protagonista. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Armageddon Time (2022)

Il lungometraggio maggiormente autobiografico e per questo sentito di James Gray ci regala un Anthony Hopkins ancora una volta in stato di grazia nel ruolo di un nonno che cerca di essere sempre vicino al nipotino in cristi, diviso tra l’amicizia per il suo compagno di scuola e il razzismo strisciante in una New York divisa, astiosa e deprimente. Armageddon Time commuove, intriga, lascia pensare alla normalità del pregiudizio. Jeremy Strong, Anne Hathaway e una perfetta Jessica Chastain in un cammeo impreziosiscono un film autunnale e molto sincero. Da vedere con il cuore in gola. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.