Per I 90 anni di Liliana Cavani ricordiamo i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La regista de Il portiere di notte (ma non solo) ha scritto pagine molto importanti della nostra cinematografia. Ecco i film in streaming che lo confermano.

Compie oggi 90 anni la grande Liliana Cavani, autrice che in particolar modo negli anni ‘70 ha espresso con i suoi film un discorso personale capace di rappresentare in alcuni titoli il massimo della nostra cinematografia. Sia nei suoi film più riusciti che in quelli maggiormente alterni la Cavani ha saputo imporre la propria visione non soltanto della Settima Arte ma anche, anzi forse soprattutto, della nostra storia. Una cineasta che non ha mai avuto paura di andare controcorrente per analizzare in maniera profonda, coraggiosa quando addirittura sanamente contraddittoria fatti, eventi, personaggi, psicologie. Eccovi dunque i migliori film in streaming di Liliana Cavani, un pezzo fondamentale e ancora oggi affascinante della storia del cinema italiano. Buona lettura.

I migliori film in streaming di Liliana Cavani

I cannibali

Il portiere di notte

Al di là del bene e del male

La pelle

I cannibali (1969)

Liberamente ispirato dall’Antigone di Sofocle, questo dramma sociale della Cavani scava nella coscienza del nostro Paese con una ferocia psicologica profonda e terrificante. E lo fa in particolar modo attraverso una messa in scena poderosa, che non risparmia colpi bassi all’interno di una confezione accurata quanto devastante. I cannibali è interpretato tra gli altri da Britt Ekland nel ruolo principale, da Tomas Milian e Pierre Clémenti. Un film radicale e angosciante come pochi hanno saputo esserlo in quel periodo così controverso della nostra società. Ammirevole, necessario. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il portiere di notte (1974)

Il capolavoro di Liliana Cavani rappresenta un’immersione nella psiche umana che ha visto l’abisso e ne è uscita indurita, sconvolta, radicalmente cambiata. Un Charlotte Rampling destinata a fare la storia del cinema contemporaneo è affiancata da un Dirk Bogarde coraggioso e tagliente. Il portiere di notte racconta l’orrore dietro la storia, la devastazione prima di tutto morale e umana di carnefici e vittime. Un film estremo e fondamentale, che soltanto la Cavani avrebbe potuto realizzare in quel modo. Disponibile su CHILI.

Al di là del bene e del male (1977)

Uno dei film più “difficili” della Cavani lavora sulle vicende reali e altri fittizie che riguardano la vita e l’opera di Friedrich Nietzsche con uno sguardo non preconcetto. Al di là del bene e del male si confronta ancora una volta con la morale del momento sfidandola, minandone le certezze, cercando di problematizzare i rapporti interpersonali e la loro influenza sulla psiche umana e comune. Al di là del bene e del male di certo non è un lungometraggio di facile o immediata fruizione, ma vale la pena studiarlo, viverlo a carpirne il tentativo dialettico. A suo modo un film fondamentale nella filmografia della sua autrice. Con una intensa Virna Lisi. Disponibile su CHILI.

La pelle (1981)

Tratto dal libro di Curzio Malaparte, La pelle rappresenta un affresco viscerale e disperato della scena italiana del 1944, di quel Paese diviso e in balia di alleati e aguzzini. Un Marcello Mastroianni sempre ficcante interpreta lo scrittore protagonista, accompagnato da Claudia Cardinale e Burt Lancaster. La pelle è un lungometraggio che parla di macerie, fisiche e mentali, polverose ed emotive. Trasposizione cinematografica come cinema al limite, che contiene momenti di cinema tra i più duri della nostra industria di quel decennio. Un testamento spirituale dell’idea della Cavani. Violento e sontuoso. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.