Peaky Blinders, Alfie Solomons tornerà nel film Neflix? Tom Hardy rompe il silenzio [VIDEO]

Tra i personaggi iconici apparsi nelle 6 stagioni di Peaky Blinders è impossibile non citare Alfie Solomons. Il nemico/amico per antonomasia di Tommy Shelby, interpretato da Tom Hardy, tornerà nel film in arrivo su Netflix? L'attore ha le idee molto chiare.

"Arthur, Shalom!" I fans di Peaky Blinders non possono non aver colto la citazione di Alfie Solomons, uno dei personaggi più amati e meglio riusciti della serie. Il boss di Camden Town interpretato da Tom Hardy ha conquistato il pubblico grazie alla sua personalità imprevedibile. Certo, è un inaffidabile farabutto e un meschino traditore. Ma anche un uomo schietto e ironico, il cui intervento, in più di un'occasione, è stato decisivo per le sorti di Tommy Shelby (Cillian Murphy).

Com'è noto, è in produzione un lungometraggio targato Netflix che darà un prosieguo alle peripezie dell'iconica gang criminale. La domanda è: Tom Hardy riporterà in vita il suo Alfie per l'occasione? Intercettato da Sky News in occasione della première di The Bikeriders, l'attore non ha esitato neanche per un attimo.

Alfie al 100% farà sicuramente la sua apparizione, ma non so quando... e non so nemmeno se lo farà, sono solo io a puntarci.

“100% Alfie will definitely make an appearance” in Peaky Blinders 😭



I spoke with #TomHardy at the UK gala screening of his new film The Bikeriders for @skynews



Ufficialmente, Solomons è morto. Tuttavia non sarebbe la prima volta che il gangster ebreo simula la propria morte. Non conosciamo ancora molti dettagli sulla trama del film di Peaky Blinders. È probabile che continui a seguire il corso della storia, raccontando il ruolo della famiglia Shelby nella Seconda Guerra Mondiale.

Gli spunti per riportare in scena Alfie - che sia in forma di flashback, allucinazione o in carne e ossa - non mancheranno di certo. Le dichiarazioni di Tom Hardy, che ama il personaggio e non vede l'ora di tornare ad interpretarlo, non potranno che essere un ulteriore incentivo. I fans non aspettano altro che ascoltare ancora le taglienti battute dell'avido boss e di scoprire come evolverà il suo complesso ed altalenante rapporto con il protagonista.

A tal proposito, nessun dubbio sul comeback di Cillian Murphy - fresco di Oscar per Oppenheimer - nei panni del gelido e ambizioso Tommy Shelby. La star è coinvolta anche in veste di produttore con il creatore della serie tv, Steven Knight, che ha anche scritto la sceneggiatura. La produzione del film sequel dovrebbe partire entro la fine dell’anno. Dietro la macchina da presa ci sarà Tom Harper, già al timone di alcuni episodi della prima stagione.

"Quando ho diretto Peaky Blinders per la prima volta più di 10 anni fa - ha scritto Harper in una nota - non sapevamo cosa sarebbe diventata la serie, ma sapevamo che c'era qualcosa nell'alchimia del cast e nella scrittura che sembrava esplosivo. Peaky è sempre stata una storia sulla famiglia, quindi è incredibilmente emozionante riunirsi con Steve e Cillian per portare il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix".