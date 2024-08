Parthenope: seduzione, nostalgia e mistero nel primo trailer del film di Paolo Sorrentino

News Cinema

Il teaser trailer di Parthenope mostra frammenti di un'estate perfetta, viva solo nei ricordi di chi l'ha vissuta. Ecco le prime immagini del nuovo film di Paolo Sorrentino, presentato con successo a Cannes 2024 e in arrivo a ottobre nei cinema italiani.

Il nuovo film corale di Paolo Sorrentino, girato tra Napoli e Capri, arriverà nelle nostre sale il 24 ottobre distribuito da PiperFilm, preceduto da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 al 25 settembre. Vi presentiamo, nell'attesa il primo teaser trailer di Parthenope.

Sulle struggenti note di Era tutto previsto di Riccardo Cocciante, i volti dei protagonisti scorrono immobili, assorti in un'intensa rassegnazione e persi nei ricordi dell'adolescenza. La potente voce del cantautore accompagna la danza accennata di tre giovani, stretti in un abbraccio che sa di innamoramento irrisolto e prossimo all'addio. Il tutto sullo sfondo di un'estate intensa ed indimenticabile.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, Parthenope sta per cominciare il suo lungo viaggio in tutto il mondo. Pathé lo distribuirà anche in Francia e Svizzera e non solo: il film uscirà in Nord America distribuito da A24. Il viaggio del film, ha dichiarato Sorrentino, è fatto di "amori impossibili e amori mancati".

Ma è proprio questa imperfezione a rendere la vita affascinante e la gioventù indimenticabile. E Napoli sullo sfondo, il grande amore riuscito.

Qual è la trama di Parthenope? Al centro c'è la storia di una donna dalla sua nascita, nel 1950, sino ad oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. Nel corso di un'estate perfetta e spensierata, nella luminosa Capri, s'incroceranno tre giovinezze perfette e irrisolte. Dopotutto, essere giovani ha una caratteristica inesorabile: la brevità.

Ci sono poi tutti gli altri: i napoletani vissuti, osservati, amati. Uomini e donne disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male.

Il cast di Parthenope

Nel cast del film, spicca la presenza di Gary Oldman. L'attore Premio Oscar interpreta lo scrittore John Cheever, incantato dalla purezza e dalla bellezza della protagonista, Parthenope, che ha il volto della giovane Celeste Dalla Porta. Completano la lista degli interpreti gli attori Dario Aita, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Parthenope, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è una co-produzione Italia-Francia. Il direttore della fotografia è Daria D'Antonio, premiata a Cannes con il CST Artist-Technician. Il team creativo include il Costume Artistic Director Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista Carlo Poggioli, il montatore Cristiano Travaglioli, lo scenografo Carmine Guarino. Il casting è di Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni. Le musiche originali sono di Lele Marchitelli e la canzone originale E si’ arrivata pure tu è di Valerio Piccolo.