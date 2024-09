Paolo Sorrentino, prime parole dopo il 'no' a Parthenope: "Vermiglio verso l'Oscar? Sono contento"

News Cinema

La corsa agli Oscar 2025, per Paolo Sorrentino e il suo Parthenope, si è fermata. Il regista, nelle ultime ore, ha commentato l'importante opportunità concessa a Vermiglio di Maura Delpero, che rappresenterà l'Italia alla 97esima edizione degli Academy Awards.

Nella giornata di martedì 24 settembre, abbiamo appreso che il Comitato di Selezione per il film italiano da candidare agli Oscar 2025, istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha deciso di puntare tutto su Vermiglio. Il film in costume diretto da Maura Delpero rappresenterà l’Italia alla 97° edizione degli Academy Awards.

Il secondo lungometraggio della regista trentina l'ha spuntata sui 19 titoli in corsa per rappresentare l'Italia, tra cui il favorito, Parthenope di Paolo Sorrentino. Presentato in concorso a Cannes 2024 (unico film italiano presente alla kermesse), arriverà nei nostri cinema il prossimo 24 ottobre. Nell'attesa, le anteprime di mezzanotte programmate in 14 sale italiane hanno registrato il tutto esaurito: 11.000 presenze in 4 giorni per un unico spettacolo. Un risultato a dir poco notevole.

Paolo Sorrentino è un habituè degli Oscar. L'autore campano è stato candidato nel 2014 con La Grande Bellezza, che vinto il premio per il miglior film internazionale. Il regista ha fatto il bis nel 2022 con È stata la mano di Dio, che tuttavia non ha portato a casa la vittoria. Come ha reagito vedendosi 'sorpassare' da Vermiglio nelle selezioni? Probabilmente con un pizzico di delusione, ma, intercettato dall'Ansa, non ha esitato a porgere sinceri complimenti alla collega.

Sono molto contento che l’Italia abbia scelto Vermiglio, lo dico con assoluta sincerità. Vermiglio è un ottimo film e auguro a Maura Delpero un lungo e bel cammino in questa corsa straordinaria che è l’Oscar.

Maura Delpero, durante un incontro con la stampa a seguito dell'importante annuncio, ha ricordato il suo unico incontro con Sorrentino in occasione dei Nastri d'Argento 2021, dov'era candidata come esordiente: "Con una battuta, ci disse: adesso lo spazio è vostro. La sua dichiarazione, che apprezzo molto, conferma la sua generosità".

Io faccio fatica a parlare del lavoro dei colleghi, non sono una critica. A me fa piacere andare agli Oscar, non chi ho battuto. Ma ho sentito un grande calore nelle sale in questi giorni. Anche il calore che speravo potesse generare il film, un calore discreto: è un film che arriva il giorno dopo, una palla di neve che scende piano e poi inizia a diventare grande.

Vermiglio, di cosa parla il film in corsa agli Oscar 2025

Naturalmente è ancora tutto da vedere: non è detto che il lungometraggio rientri effettivamente nella cinquina che si contenderà la statuetta per il Miglior Film Internazionale nella notte più scintillante dell'anno. La shortlist, che includerà i 15 migliori film selezionati dall’Academy, sarà resa nota il 17 dicembre 2024. Per l'annuncio delle nomination (la cinquina di cui sopra) dovremo attendere il 17 gennaio 2025. Infine, la vera e propria 'notte degli Oscar' si terrà come ogni anno a Los Angeles il 2 marzo 2025.

Vermiglio è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria. In sala è arrivato il 19 settembre, distribuito da Lucky Red e accolto da incassi promettenti, che l’hanno portato nella top ten del primo weekend. Il film con Tommaso Ragno, Giuseppe de Domenico e Roberta Rovelli è ambientato nel piccolo paese trentino che dà il nome al lungometraggio.

Siamo nel 1944. Lucia (Martina Scrinzi), Ada (Rachele Potrich) e Livia (Sara Serraiocco) sono tre giovani sorelle inseparabili, figlie di un eccentrico insegnante. Quando Lucia rimane incinta di Pietro (De Domenico), un soldato siciliano, i due sono costretti a sposarsi. Un evento che manda all'aria ogni equilibrio: Ada si sente trascurata e tutti sentono la mancanza di Lucia che, finita la guerra, se n'è andata in Sicilia con figlio e marito. Non sa che l'attende una terrificante scoperta, che avrà conseguenze irreversibili sulla vita sua e del bambino.