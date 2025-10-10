Paolo Bonacelli, un mostro di bravura e di coraggio nei suoi indimenticabili ruoli da cattivo

News Cinema

Ricordato in queste ore dopo la sua scomparsa più per i ruoli di commedia, il grande attore di teatro Paolo Bonacelli ha dipinto al cinema memorabili ruoli da villain. Indimenticabili il suo Duca in Salò di Pasolini e il vigliacco prigioniero turco di Fuga di mezzanotte di Alain Parker.

In queste ore, dopo la sua scomparsa, sono usciti molti articoli su Paolo Bonacelli, grandissimo attore di teatro (dopo aver frequentato l'Accademia Silvio d'Amico, Vittorio Gassman lo prese sotto la sua ala lanciandone la straordinaria carriera, come ricordava), ma molto attivo anche al cinema e in televisione (tra i tanti ricordiamo il suo splendido marito tradito di Madame Bovary, ruolo che gli causò non pochi problemi d'immagine, raccontava ridendo). La maggioranza dei necrologi dedicati a questo straordinario attore, che ha lavorato fino alla fine, nei titoli dedicati al cinema ricorda le sue collaborazioni con Roberto Benigni in Johnny Stecchino o il Leonardo Da Vinci nella sua breve apparizione in Non ci resta che piangere. Ma per noi boomer sono essenzialmente due i ruoli che hanno consegnato l'immagine di Bonacelli alla storia del cinema. Il primo è sicuramente il Duca del film “maledetto” di Pier Paolo Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma, ultimo e quasi profetico film dell'artista di cinquant'anni fa, uscito purtroppo postumo (e sequestrato per due anni), ispirato dall'opera del marchese ma soprattutto dal libro “Sade prossimo mio” di Pierre Klossowski. In una recente intervista l'attore parla di Pasolini come di uno spirito libero, inviso sia a destra che a sinistra e del clima d'odio per le sue prese di posizioni che condusse al suo terribile assassinio.

Con quel film terribile e disperato sui rapporti di potere e sull'inferno del fascismo come eterno ritornante, commentava Bonacelli l'anno scorso, è come se Pasolini avesse previsto il futuro. Organizzatore delle orge di sesso, tortura e morte nella villa, il personaggio interpretato dall'attore rappresenta il potere politico ed è lui che comunica alle giovani vittime rapite, figli di antifascisti, che sono entrate in un girone infernale e che per quanto riguarda il mondo, che non sa nulla della loro sorte, sono già morte. Bonacelli lo interpreta, con la sua voce inconfondibile e la sua possanza fisica, come solo un grande attore di teatro può fare. E dimostra coraggio nell'accettare un ruolo che un uomo di grande cultura come lui può apprezzare, in un film che sa benissimo essere insostenibile per la società italiana del periodo, percorsa da tentazioni di golpe e ritorno a un passato mai davvero dimenticato e che ciclicamente si ripropone, in Italia e oggi nel mondo.

Ma l'altro ruolo di Paolo Bonacelli che ci è rimasto impresso, in un film per certi versi all'opposto e di grande successo commerciale, arriva tre anni dopo, nel 1978, ed è il viscido prigioniero traditore Rifki, che si trova nel carcere insieme al personaggio di Brad Davis in Fuga di mezzanotte di Alan Parker, scritto mirabilmente da Oliver Stone (che vinse l'Oscar insieme al regista per la regia e a Giorgio Moroder per la colonna sonora). Un'altra storia di rapporti di potere in cui la violenza cieca e spietata è protagonista e le vittime su cui viene esercitata sono i prigionieri rinchiusi nelle carceri turche. Tratto da un libro autobiografico scritto dal vero protagonista Billy Hayes col giornalista William Hoffer e girato per ovvi motivi a Malta, il film fa ampio uso di attori stranieri, tra cui i nostri Gigi Ballista, Franco Diogene e Paolo Bonacelli appunto, che qua interpreta un cattivo non per sadismo ma per vigliaccheria, uno spione che condanna i suoi compagni di prigionia a torture e morte denunciandone la fuga e che viene ucciso in una memorabile e violentissima scena dal protagonista, il giovane americano arrestato perché trovato in possesso di numerosi panetti di hashish e spedito in un altro tipo di girone infernale rispetto a Salò. In quel prison movie così cupo che all'epoca venne ritenuto quasi esagerato (e che probabilmente è stato romanzato, vedi la scena della lingua), ritroviamo storie che purtroppo ci sono diventate famigliari e si sono ripetute negli anni anni, non solo in Turchia ma anche in paesi sulla carta più civili. Di tutto il cast, ottimo, restarono impressi nella memoria proprio i due personaggi dei cattivi, il sadico torturatore Hamidou (Paul L. Smith, familiare al pubblico italiano dell'epoca per i film con Bud Spencer) e il vigliacco informatore Rifki. Bonacelli ha raccontato di aver ottenuto il ruolo per i suoi occhi e per il modo in cui parlava inglese. Noi invece pensiamo che la sua grande esperienza teatrale, la timidezza che vantava e da cui si difendeva mettendo tra sé e i suoi personaggi un distacco quasi brechtiano, lo abbiano aiutato, lui così pacifico e razionale, a dipingere in maniera esemplare due ritratti del male rinchiusi nell'essere umano, dal più potente al più abietto, due facce della stessa medaglia.