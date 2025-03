Oscar 2025, Wicked potrebbe vincere come miglior film? Quando è già capitato a un musical?

News Cinema

Tra le sue 10 nomination all'Oscar, Wicked con Cynthia Erivo e Ariana Grande ha quella per il miglior film. Ripercorrendo la storia dei premi dell'Academy, quante volte un musical l'ha vinto? È successo di recente? In quale periodo è accaduto più spesso?

10 nomination all'Oscar 2025 per Wicked rendono quasi matematico che il film di Jon M. Chu, interpretato da Cynthia Erivo e Ariana Grande, tratto dall'omonimo musical teatrale, porti a casa almeno una statuetta. Vale però anche riflettere sul peso che ha avuto e può avere oggi un musical nel contesto di un premio così prestigioso. Esaminando la storia degli Academy Awards, concentrandosi sul premio massimo (miglior film), si ottiene una fotografia significativa della popolarità del genere nei decenni. Se vi va, seguiteci in questo excursus. Leggi anche Wicked, Cynthia Erivo e Ariana Grande si esibiranno agli Oscar 2025 Wicked: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Dalla Canzone di Broadway a Wicked, il musical che vince gli Oscar

Il musical è risalito nelle quotazioni del pubblico e dell'Academy, come dimostrano le nomination all'Oscar 2025 per Wicked. D'altronde, la storia degli Oscar si è intrecciata spesso a quella del genere. Già nella seconda edizione dei premi nel 1930, il miglior film risultò La canzone di Broadway (The Broadway Melody) di Harry Beaumont, seguito nello stesso decennio, nel 1937, da Il paradiso delle fanciulle (The Great Ziegfeld) di Robert Z. Leonard. Sono gli anni del coreografo / regista Busby Berkeley, in grado di allestire numeri di danza, tendenzialmente al femminile, spettacolari e ricchi: non collaborò alle opere citate, ma segnò decisamente la prima era del cinema sonoro hollywoodiano. Questi due lungometraggi vincitori hanno la caratteristica di essere ambientati nel mondo stesso dello spettacolo musicale in teatro: si canta e/o si balla per mestiere, un mestiere raccontato nella vicenda del film. D'altronde era una forma di riconoscimento reciproco: il pubblico americano era molto legato al vaudeville, e a sua volta quel mondo aveva fornito al cinema gli artisti abituati a musica e parlato per il sonoro, l' "ultima moda" (i fratelli Marx, primi comici verbali della storia del cinema, furono per esempio pescati da quel bacino di professionalità).

In realtà anche nel decennio successivo si prosegue con un residuo di quel taglio, perché La mia via (Going My Way, 1944) di Leo McCarey con Bing Crosby racconta di un prete che con le sue doti musicali migliora la vita di una parrocchia. È il 1952 quando vince invece l'Oscar per il miglior film Un americano a Parigi di Vincente Minnelli, cementando la popolarità di Gene Kelly (re del genere in questo periodo e oltre, insieme a Fred Astaire & Ginger Rogers, Crosby e anche Dean Martin). Sulle musiche di Gershwin, prende il volo il trionfo del musical, tanto che la sua coprotagonista Leslie Caron torna nel successivo Oscar di Gigi (1958), sempre targato Minnelli e Alan Jay Lerner al copione: non si raccontano più esplicitamente ballerini o cantanti, i personaggi cantano senza giustificazione "logica". In mezzo c'è stato Cantando sotto la pioggia, anche se non è assurto a "miglior film."





I trionfali musicali anni Sessanta: gli Oscar per il miglior film di quel periodo

Numeri alla mano, il decennio dei Sessanta ha rappresentato l'apice del genere, con titoli proverbiali andati anche oltre la cinefilia più stretta.

Si parte nel 1961 col West Side Story dei maestri Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, diretto da Robert Wise con Jerome Robbins: l'originale versione teatrale teneva banco dall'esordio nel 1957. Trasloca dal palco al cinema anche My Fair Lady (1964) di George Cukor, dove Rex Harrison divide la scena con Audrey Hepburn. In realtà a teatro Eliza Doolittle era stata una sconosciuta Julie Andrews, ma ci pensò Walt Disney a restituirle la gloria, portando agli stessi Oscar il leggendario Mary Poppins, un altro musical, che garantì a Julie la statuetta come miglior attrice protagonista. Giustizia fu fatta, perché fu proprio Julie a volteggiare sui prati in una celeberrima inquadatura di Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music, 1965), diretto da Robert Wise, tuttora uno dei più grandi blockbuster della storia, per il puro successo al botteghino mondiale. Al confronto ha retto meno il colpo dei decenni l'Oscar del 1969 andato all'inglese Oliver! di Carol Reed, adattamento di un musical teatrale, a sua volta reinterpretazione del romanzo di Dickens.

C'è da sottolineare come, tra gli anni Trenta fino a questo momento, il musical in realtà spesso esondi in modo più o meno invadente in molto cinema d'intrattenimento, magari non influenzando del tutto la struttura di un film, ma fungendo da "siparietto". Accade per esempio nelle commedie, ma soprattutto nell'animazione.





Trent'anni di silenzio Oscar per il musical, la timida risalita dal 2000

A questo punto forse il mondo perde l'ingenuità necessaria a cantare e ballare, dopo il '68. Fatto sta che nessun musical si avvicina al massimo premio dell'Academy per trent'anni, dagli anni Settanta all'inizio dei Duemila. Anche a livello commerciale, l'epoca d'oro è comunque finita. È probabilmente la testardaggine dell'animazione a tenerlo in vita (a meno che non vogliamo considerare Amadeus del 1984 un "musical", ma staremmo forzando la definizione). Quando la Disney nel 1989 raccoglie la competenza nel settore di Howard Ashman & Alan Menken, da Broadway alla Sirenetta, allora lentamente, negli anni Novanta, ritorna l'attenzione per il genere: non escluderemmo nemmeno l'esposizione del pubblico anche più giovane ai video musicali su MTV, come causa di un rinnovato interesse, via via sempre più convinto.

Questo processo porta vicinissimo alla statuetta un lavoro post-moderno come Moulin Rouge! (2001) di Baz Luhrmann, ma l'unico musical a vincere nel nuovo millennio un Oscar per il miglior film è stato finora solo Chicago (2002) di Rob Marshall, adattamento del classico di Kander & Ebb. Sfiorano anche la statuetta Les Misérables (2012) e la nuova versione di A Star Is Born (2018) di e con Bradley Cooper. La La Land (2016) di Damien Chazelle, con Ryan Gosling ed Emma Stone, è un caso a parte: un omaggio all'epoca d'oro del musical, che avvolge una riflessione amarissima ben lontana dai sorrisi di Gene Kelly. Se ricordate, per qualche minuto si pensò avesse vinto l'Oscar per il miglior film al posto di Moonlight, a causa di un imbarazzante disguido!

Questa nostra cavalcata non può giocoforza approfondire alcuni aspetti: particolari estetiche come quella di Barbie richiamano il musical anche senza esserlo esplicitamente. Allo stesso modo, biopic musicali come Ray, Bohemian Rhapsody, Elvis o proprio quest'anno A Complete Unknown non presentano la grammatica filmica di un musical, ma ne condividono una forte emozione veicolata dalle esibizioni canore.