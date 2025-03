Oscar 2025: Le 5 candidate come miglior attrice protagonista

News Cinema

Nessuna vittoria della novantasettesima edizione degli Oscar è scontata, soprattutto per quanto riguarda la categoria della migliore attrice protagonista. Karla Sofia Gascon ha perso terreno, avvicinando alla vittoria Demi Moore, però attenzione a Mickey Madison!

Il 3 marzo, tanto la platea del Kodak Theatre di Los Angeles quanto il pubblico a casa presterà particolare attenzione al momento in cui verrà assegnato l'Oscar 2025 alla migliore attrice protagonista. L'antipatica vicenda dei vecchi tweet razzisti di Karla Sofia Gascon, opportunamente riesumati dai suoi detrattori, ha certamente precipitato l'interprete principale di Emilia Pérez dalle stelle alle stalle, favorendo così le quattro concorrenti della prima attrice trans candidata agli Academy Awards. L'esito della votazione sembra abbastanza scontato, ma nella storia del premio qualche sorpresa c’è stata, e quindi tutto è ancora possibile.

Ecco le cinque candidate all'Oscar nella categoria della migliore attrice protagonista 2025

Demi Moore per The Substance

Demi Moore è una delle favorite per la vittoria della statuetta dorata per la migliore attrice protagonista della 97esima edizione degli Oscar. Lo è non soltanto perché ha vinto il Golden Globe, ma perché il body-horror The Substance, che parla di una donna bellissima e non più giovane ossessionata dal corpo perfetto e incapace di accettare lo scorrere del tempo, racconta anche un po’ di lei. Incapace di volersi bene e travolta dal successo, l'attrice si è sottoposta a continui interventi di chirurgia estetica, per poi capire, anche grazie al film di Coralie Fargeat, che si può essere meravigliose anche con qualche ruga. Non lo dite a nessuno, ma nella notte del 3 marzo noi faremo il tifo per lei.

Mickey Madison per Anora

Nella stagione dei premi 2025, Mickey Madison si è fatta notare per la vittoria del BAFTA e dell'Independent Spirit Award. Il film di Sean Baker di cui è protagonista ha inoltre vinto la Palma d'Oro allo scorso Festival di Cannes, il Critic's Choice Award per il miglior film, il Directors Guild of America Award per il miglior regista, il Producers Guild of America Award per il miglior produttore e il BAFTA per il miglior casting. Anora sorprende per il suon essere commedia romantica, commedia slapstick, satira e riflessione malinconica, e Mickey Madison passa con disinvoltura da un registro all'altro, distinguendosi per presenza scenica, energia e, in fondo, anche per una certa tenerezza.

Fernanda Torres per Io sono ancora qui

Ah, Fernanda Torres! Se avete avuto occasione di vedere Io sono ancora qui in versione originale, avrete apprezzato la musicalità della lingua portoghese parlata in Brasile e compreso ancora di più quanto sia talentuosa l'attrice che ha scelto di interpretare Eunice Facciolla, moglie di quel Rubens Paiva che, durante la dittatura militare brasiliana, fu uno dei tanti desaparecidos. La candidatura all'Oscar della Torres è diventata un fatto "politico", risvegliando l'orgoglio nazionale di chi da sempre si oppone all'autoritarismo. Prima attrice brasiliana a vincere un Golden Globe e a essere candidata all'Oscar, Fernanda incarna l'intelligenza e la determinazione femminile. Ha studiato a lungo prima di arrivare sul set, entrando nella mente e nel cuore di una donna che non ha voluto soffrire in silenzio.

Cynthia Erivo per Wicked

Cynthia Erivo dovrebbe vincere un premio soltanto per il suo cappello nero da strega e per la sua pelle di un verde più verde di quello di Shrek. E che dire degli occhiali tondi? Wicked è un oggetto "sacro", un film che gli amanti del musical originale sono andati a vedere con il cuore gonfio d'amore e la voglia di cantare. Anche Cynthia Erivo canta, e in Gran Bretagna è molto conosciuta e amata, e infatti ha vinto il Tony Award come protagonista della versione musicale de Il colore viola. Doppiatrice oltre che attrice, potrebbe vincere per la sua interpretazione di un outcast (persona emarginata), rappresentando così anche i simpatizzanti del movimento #OscarSoWhite, che comunque ha cambiato la storia dell'Academy. Rivendicazioni a parte, la sua Elphaba resta inimitabile, e questo lo sanno anche le poltrone dei cinema.

Karla Sofia Gascon per Emilia Pérez

C'è stato un momento in cui i bookmaker davano quasi per assodata la vittoria di Karla Sofia Gascon, che sarebbe entrata nella storia come la prima attrice trans ad aggiudicarsi una statuetta dorata. Sostenuta dalla comunità LGBTQ, Karla si sarebbe presentata alla cerimonia di premiazione forte della vittoria del premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes, trofeo condiviso con Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz. Ricordiamoci anche che Emilia Pèrez è il film con più candidature di questa edizione degli Oscar, nonché il vincitore di 4 Golden Globe: per la migliore commedia o film musicale, per il miglior film straniero, per la migliore attrice protagonista e per la miglior canzone. Mentre in molti si domandano quante possibilità siano rimaste a Jacques Audiard di fare incetta di statuette dorate, arriva la notizia che la Gascon, estromessa dalla campagna pubblicitaria del film, pagherà di tasca sua il biglietto aereo e il 3 marzo sarà al Kodak Theatre.

