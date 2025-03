Oscar 2025: ecco tutti e dieci i Candidati al Premio come Miglior Film

News Cinema

Alla viglia della Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2025, ripassiamo insieme quali sono i dieci titoli selezionali dai giurati dell'Academy e che concorrono alla vittoria del premio più importante: l'Oscar per il miglior film.

Anche quest'anno, come da tre anni a questa parte, l'Academy Award più importante, l'Oscar per il Miglior film, verrà conteso da ben dieci diversi titoli. Dopo che nel 2009 il regolamento è stato modificato, infatti, quella per il miglior film è l'unica categoria che non ha soli cinque film candidati ma un massimo di dieci: cosa che spesso porta a includere titoli che forse non meriterebbero davvero questo onore.

In ogni caso: da segnalare che in questo 2025 sono ben cinque su dieci i film che sono stati diretti da registi di passaporto non statunitense, contro i tre dell'anno scorso: Edward Berger, Denis Villeneuve, Jacques Audiard, Walter Salles e Coralie Fargeat, che è anche l'unica donna candidata, la 23esima regista nella storia a raggiungere la nomination a miglior film con un suo film. Sempre parlando di Fargeat, abbastanza rilevante è che The Substance sia uno dei pochissimi film etichettati come horror che abbia ottenuto questa candidatura, preceduto solo da L'esorcista, Lo squalo, Il silenzio degli innocenti, Il cigno nero e Get Out.

Come lo scorso anno il duello tra Festival di Cannes e Festival di Venezia fa registrare una vittoria di misura da parte della manifestazione francese, che schierava nella sua selezione ufficiale tre dei dieci candidati (Anora, Emilia Pérez e The Substance) contro i due della Mostra (The Brutalist e Io sono ancora qui).

Ridotto il ruolo dei colossi dello streaming: Netflix distribuisce il film di Audiard, ma solo in territorio statunitense, mentre Nickel Boys è distribuito da Amazon.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i dieci film che sono in lizza per l'Oscar 2025 come miglior film.

Miglior Film - sono candidati agli Oscar 2025:

Anora

Sean Baker, uno dei paladini del cinema indie americano, si trova improvvisamente, ma anche giustamente, a giocare in serie A, sotto a riflettori che fino a questo momento lo avevano quasi ignorato. Tutto è cominciato con la Palma d'oro vinta a Cannes, e questa candidatura è penultimo passo di un cammino che sarà sicuramente stato trionfale. Fino a questo momento il mix di generi di Anora, il suo umorismo, il suo sentimento, le sue interpretazioni e la sua capacità di essere quasi tre film in uno gli sono valsi il Critics' Choice Award e l'Independent Spirit Award come miglior film, oltre a un'altra selva di premi e nomination. Tanto che oggi, con la caduta in disgrazia di Emilia Pérez (su cui torneremo), è forse il film che accrediteremmo della più alta probabilità di vincere la statuetta. Una statuetta che, tutto considerato, sarebbe del tutto meritata. E sarebbe bello vedere vincere un film che è, anche, una commedia.



The Brutalist

Premiato a Venezia con Leone d'Argento - Premio speciale per la regia, The Brutalist è un altro dei titoli più premiati della stagione, che agli Oscar di presenta con ben 10 nomination complessive. Film di enorme ambizione e di grande coraggio, vero atto d'amore nei confronti del Cinema, o di un cinema che sembra estinto o in via di estinzione per dimensioni, stile e tematiche, The Brutalist vede paradossalmente in tutte queste caratteristiche i suoi grandi pregi e i suoi chiari punti di forza così come le sue fragilità. Anche in ottica Oscar. Come abbiamo scritto altrove, The Brutalist può essere considerato come un grandioso monumento trionfale al cinema eretto da Brady Corbet, così come il suo mausoleo: resta da vedere quindi se i membri dell'Academy si faranno sedurre dalle immagini e dalla loro classicità senza tempo, o riterranno la scelta troppo conservatrice. Detto questo, al momento è probabilmente il film che se la gioca con Anora per la vittoria.



A Complete Unknown

A noi, lo sapete, questo biopic musicale che racconta la prima fase della carriera di un gigante della musica, delle parole e della cultura come Bob Dylan è piaciuto moltissimo. E non solo a noi. James Mangold, che è uno che difficilmente sbaglia un film, ha messo in piedi un film classico ma capace di parlare al pubblico di oggi, che ha l'intelligenza di lasciare che il mistero Dylan rimanga tale e di appoggiarsi - anche in chiave narrativa - alle sue canzoni e alla sua musica. È un film dal cuore caldo e pulsante, che esalta e che commuove, che è in grado di parlare a tutti, e questo potrebbe essere il suo punto di forza. Questo, e il fatto di raccontare un personaggio leggendario, cui andrebbe idealmente, dopo il Nobel, e dopo quello vinto nel 2001 per "Things Have Changed" (contenuta in Wonder Boys) anche un pezzetto di questo Oscar.



Conclave

Bisogna essere sinceri: c'è sicuramente un sacco di gente che in questi giorni, con evidente cinismo, sta fregandosi le mani per le condizioni di salute di Papa Francesco e per la possibile imminenza di un vero conclave. E però, quello diretto da Edward Berger (candidato all'Oscar per il miglior film straniero con Niente di nuovo sul fronte occidentale) è un film che non si presenta alla Notte degli Oscar puntando solo sull'onda emotiva della cronaca. Tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris, che garantisce solidità nell'intreccio, Conclave si avvale di una serie di interpretazioni davvero di alto livello (Fiennes, Castellitto, Lithgow, Tucci e Isabella Rossellini su tutti) ma anche su una messa in scena astratta e curatissima da parte di Berger (che qualcosa ha rubato anche ai papi seriali di Paolo Sorrentino). Con Anora e The Brutalist, va a chiuedere il terzetto di meglio piazzati per la vittoria finale.



Dune - Parte 2

Il primo Dune si era presentato alla Notte degli Oscar 2022 con dieci candidature e tornò a casa con sei premi: tutti tecnici, colonna sonora a parte. Dune - Parte 2 si presenta con la metà delle nomination, cinque. Quattro delle quali, esclusa appunto questa come miglior film, sono appunto in categorie tecniche. Difficile che il film di Villeneuve possa ripetere l'exploit del precedente, ancora più difficile, diremmo quasi impossibile, anche senza quasi, che torni a casa con la statuetta come miglior film. Senza entrare nello specifico del suo valore artistico o estetico o spettacolare, nell'ottica dell'Academy la presenza di Dune - Parte 2 in questa decina di film appare poco più di una testimonanza identitaria: quella di un cinema hollywoodiano grandioso e spettacolare, che però ai premi sembra interessare sempre meno.



Emilia Pérez

Allora, qui il discorso si va complicato. Come forse saprete, a molti di noi qui a Comingsoon.it Emilia Pérez ha convinto pochissimo, fin dai tempi della sua presentazione al Festival di Cannes. Abbiamo fatto parte di una ristretta minoranza di scettici, mentre la grande maggioranza della critica, e del pubblico, ha apprezzato moltissimo il mix di generi, le tematiche identitarie e lo stile barocco di questo film diretto da Jacques Audiard. Fino a poche settimane fa, come testimoniano le ben 13 (tredici) nomination che ha ottenuto complessivamente, Emilia Pérez si presentava agli Oscar 2025 da gran favorito. Poi però sono iniziate le polemiche, le critiche di parte del mondo LGBTQ+, dei messicani, e a complicare il tutto alcuni vecchi tweet non propriamente politicamente corretti della protagonista trans Karla Sofía Gascón. E siccome gli Oscar prima di tutto sono promozione, campagna elettoriale e politica, ecco che nella corsa alla statuetta questo film si è fatto superare a destra da molti altri. Staremo a vedere.



Io sono ancora qui

Parlando di Dune - Parte 2 parlavamo di una presenza che è poco più di una testimonianza, di una rappresentanza. Purtroppo lo stesso discorso vale per questo film brasiliano diretto da Walter Salles. E ancora una volta questo discorso non ha nulla a che vedere col valore singolo e intrinseco di Io sono ancora qui, con la storia nobile che racconta, con la grande interpretazione di Fernanda Torres. Appare davvero difficile, ancora una volta praticamente impossibile, che Io sono ancora qui riesca a eguagliare Parasite diventando il secondo film nella storia del cinema sonoro a vincere il premio Oscar come miglior film parlando una lingua che non è l'inglese.



Nickel Boys

Da noi si conosce un po' poco, questo Nickel Boys, ovvero I ragazzi della Nickel, il film che il regista RaMell Ross - già candidato all'Oscar per il miglior documentario nel 2018 con Hale County This Morning, This Evening, che raccontava la vita degli afroamericani in quella contea dell'Alabama, parte della cosiddetta Black Belt - ha tratto dal romanzo Premio Pulitzer di Colson Whitehead. Dopo aver aperto Alice nella Città 2024, il film non è mai uscito al cinema, ed è arrivato in streaming su Prime Video solo il 27 febbraio. È un film che racconta l'amicizia tra due adolescenti afroamoricani chiusi nello stesso riformatorio di Tallahassee, in Florida, negli anni Sessanta. E non è candidato solo per contarstare la solita, vecchia polemica degli Oscars so white, che pure un po' è vero. Non sembra avere particolari possibilità, il clima politico sta cambiando, ma non è nemmeno senza chance, in virtù dell'avanguardismo poetico della sua messa in scena.



The Substance

L'abbiamo detto in apertura: quella di The Substance è una candidatura all'Oscar come miglior film abbastanza storica, perché non accade spesso, per usare un eufemismo, che il cinema di genere, e l'horror in particolare, venga considerato dall'Academy e dai premi in generale. E dire che The Substance, nel suo trionfo gore e nel suo body horror, non è nemmeno particolarmente indulgente nei confronti dello spettatore medio. Merito di Coralie Fargeat, che ha fatto centro andando a scovare le tematiche più calde del momento (e che già aveva trattato nel precedenet Revenge) e declinandole con una messa in scena elegegante, feticista e ricercata come quella di un'installazione di videoarte. Non vincerà temiamo, ma se accadesse sarebbe davvero un evento senza precedenti.



Wicked

Le radici cinematografiche sono nobilissime, perché c'entra Il mago di Oz, e perché c'entra la grande tradizione hollywoodiana del musical, visto che Wicked è l'adattamento dell'omonimo spettacolo di Winnie Holzman e Stephen Schwartz. In più lo ha diretto un regista di origine asiatica, Jon M. Chu, ci sono due star musicali molto amate dai giovani come Cynthia Erivo e Ariana Grande a fare le protagoniste, e - ammettiamolo - il marchio Universal conta ancora qualcosa. Certo, è anche un film di 160 minuti che è la prima parte di un dittico, ma questo forse conta poco. Al momento però sono in pochissimi a scommettere sul successo nella categoria più importante di questo film che è stato anche un grande successo commerciale.



