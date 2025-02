Disponibile in streaming su Prime Video il film tratto dal romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead candidato all'Oscar 2025 come miglior film. La recensione di I ragazzi della Nickel di Federico Gironi.

Come adattare per il cinema un romanzo premio Pulitzer di uno dei più importanti scrittori (afro)americani viventi? Alla domanda che sicuramente, magari inconsciamente, RaMell Ross aveva una risposta pronta e chiara: al bando la letteralità, largo a un’interpretazione impressionista, visionaria, tutta basata sul potere delle immagini.

È così, I ragazzi della Nickel, che in Italia è arrivato direttamente in streaming, su Prime Video. È un film di immagini, di superficie, di sensazioni che si fanno racconto. L’inizio è spiazzante, poi si capisce: quello che stiamo vedendo e guardando, tra riflessi e accavallamenti della Storia con la storia, è la soggettiva di uno dei due protagonisti, Elwood, promettente studente di Tallahassee, Florida, negli anni delle leggi Jim Crow. E quando Elwood finisce alla Nickel Academy, riformatorio segregazionista che assomiglia un po’ a un lager, e conosce Turner, e diventa suo amico e complice di azioni e confidenze, ecco che alla soggettiva del primo si alterna quella del secondo.

La scelta è coraggiosa, il motivo è preciso: quello legato all’unità identitaria di due ragazzi che, come gli altri, tutti gli altri afroamericani, di ieri e di oggi e speriamo non di domani, vivono la stessa storia; quella che alle vicende del film, con inserti di montaggio che sono tra le cose più belle del film di Ross e cui ha contribuito il montatore Nicholas Monsour, viene alternata mostrando immagini del Reverendo King e della sua morte, dei film con Sidney Poitier (La parete di fango), di vita quotidiana reale della popolazione nera, in quel sud razzista e ostile. Lo sguardo e la sofferenza e l'esperienza di Elwood, valgono quelle di Turner, sono letteralmente le stesse, come poi ci racconterà il film nel suo finale rivelatorio, e sono le stesse di tutti i neri d’America.

C’è poi forse un’altra ragione, magari meno evidente, magari meno cosciente: perché magari Ross ha fatto quel che ha fatto anche per risolvere in qualche modo, a favore del pubblico bianco, la grande questione identitaria del presente, permettendo anche a noialtri di guardare le cose con lo sguardo di chi ha patito e patisce per il colore della sua pelle.

Non c’è alcuna traccia di sensazionalismo della violenza, nei Ragazzi della Nickel, né pornografia della sofferenza. L’una come l’altra vengono suggerite, raccontate di riflesso, filtrare e sublimate. Distillate al punto che, secondo Ross, sia ancora più facile, e inevitabile, assorbirle epidermicamente, prima ancora che attraverso lo sguardo e la pancia.

Ross, come altri autori di cinema afroamericani di oggi che legano strettamente le loro storie al quella della loro identità e della loro comunità (penso a Barry Jenkins, ma anche a Jordan Peele e Boots Riley, in qualche modo), è alla ricerca di un impressionismo estetico che si faccia poesia narrativa, e contrasti con l’orrore delle tematiche.

E di certo la storia, i fatti, i morti della Nickel, delle tante Nickel del sud statunitense, sono drammatici e commoventi, e raccontarli quasi un imperativo, ma per quanto riguarda il film, il cinema, c’è da dire che tutta questa ricerca, tutta questa astrazione, tutta questa estetizzazione malickiana voluta da Ross, tendono a sortire un effetto contrario a quello desiderato. A generare distanza e scollamento.

Si è tirato spesso in ballo Il Figlio di Saul, per parlare di I ragazzi della Nickel: ma la differenza è che tanto László Nemes, lavorando sulla forma e sullo sguardo, non privava mai il suo film di una materialità e di una concretezza che raccontavano e colpivano anche quando l’occhio non vedeva, quando RaMell Ross, tra animali selvatici che invadono la scena, richiami all’Apollo 8 e a Selma e a una contemporaneità ambigua (quando vediamo Elwood nel presente, ma in semisoggettiva, come se qualcosa o qualcuno, forse noi stessi che guardiamo, gravasse sempre sulle sue spalle), tende a andare fin troppo nella direzione opposta, e a farsi quasi impalpabile. Troppo.