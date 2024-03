Oscar 2024, Ryan Gosling riporta la Kenergy agli Academy Awards con I'm Just Ken

News Cinema

Ryan Gosling conquista il palcoscenico degli Academy Awards sulle note di I'm Just Ken: ed è subito Kenergy, anche agli Oscar 2024.

Ryan Gosling ha riacceso la Kenergy sul palco degli Academy Awards. Come annunciato ormai da settimane, l’interprete di Ken in Barbie non ha potuto esimersi dal presentare al pubblico degli Oscar 2024 I’m Just Ken, uno dei brani originali più iconici del film live action sulla bambola Mattel diretto da Greta Gerwig. Avendo racimolato ben otto nomination, inclusa una per il miglior attore non protagonista per Ryan Gosling, Barbie ha portato a casa il premio per la migliore canzone, andato però a What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas O’Connell. Oltre alla performance della Eilish, il pubblico ha atteso febbricitante anche il ritorno di Gosling con I’m Just Ken ed è stato ampiamente ricompensato.

Oscar 2024, Ryan Gosling riporta la Kenergy sul palco con I’m Just Ken

Mentre Margot Robbie questa volta ha preferito un look total black, Ryan Gosling risplende in rosa shocking nel suo completo luminoso. Sfoggia occhiali da sole, si sbarazza rapidamente del cappello e raggiunge il palcoscenico mescolandosi agli altri Ken, ritrovando i colleghi d’avventura come Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans. Un lavoro di squadra, quello presentato agli Oscar 2024, per riportare un pizzico di Kenergy nuovamente sullo schermo. A conclusione dell’esibizione, Ryan Gosling affianca persino Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, che accompagna egregiamente l’ultimo passaggio della canzone.





Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

La performance di Ryan Gosling non è sempre stata data per scontato. Fino a poche settimane fa, l’attore aveva ammesso di essere disponibile ad esibirsi sul palcoscenico degli Academy Awards, ma di non aver ricevuto una proposta formale che poi è arrivata per tempo, permettendo all’attore di organizzare la sua esibizione live con il supporto degli altri Ken ed un tifo scatenato in prima fila da parte di Margot Robbie, Greta Gerwig, America Ferrera e persino Emma Stone, che ha condiviso una gioia agli Oscar in passato proprio con Ryan Gosling grazie a La La Land.