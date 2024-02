Oscar 2024: fra i primi presentatori annunciati Zendaya, Al Pacino, Nicolas Cage, Michelle Pfeiffer

News Cinema

Come di consueto, a presentare le varie categorie degli Oscar 2024 e a leggere i nomi dei vincitori saranno delle star hollywoodiane. Tra i fortunati Al Pacino, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Zendaya.

Per noi è la notte degli Oscar, ma per chi abita a Los Angeles, o si muove per andarci, è il pomeriggio degli Oscar, un pomeriggio lungo all'incirca 5 ore in cui è molto probabile che ci si annoi un po'. Per questo, oltre ai premi e alle canzoni - e quest'anno ci sarà Ryan Gosling a intonare "I'm just Ken" - hanno la loro importanza i presentatori. Non parliamo di persone che affiancheranno Jimmy Kimmel nella conduzione della cerimonia, ma di star quasi sempre hollywoodiane che introdurranno uno (o due) statuette dorate.

Leggi anche Nomination Oscar 2024: ecco tutti i candidati di quest'anno

I presentatori degli Oscar 2024

Come da tradizione, sul palco del Dolby Theatre saliranno, a premiare i loro colleghi, i vincitori dello scorso anno nelle categorie degli attori. Ciò significa che Michelle Yeoh annuncerà il miglior attore protagonista, Brendan Fraser la migliore attrice protagonista, Ke Huy Quan la migliore attrice non protagonista e Jamie Lee Curtis il miglior attore non protagonista. A questi talenti, premiati per The Whale (Fraser) ed Everything Everywhere All at Once, si uniranno altri divi. Ecco una prima lista:

L'Academy si è detta contenta di aver rinnovato il sodalizio con Jimmy Kimmel, che ha presentato l'edizione degli Oscar del 2016, 2017, 2022, 2023. Il conduttore, comico e attore è dunque un habitué della notte delle stelle, ma mai quanto Bob Hope, che ha fatto gli onori di casa per ben 16 volte, e Billy Crystal, che ha intrattenuto la platea per ben 9 anni.

Ricordiamo che il gran favorito, oltre che il film con più candidature di questo 2024, è Oppenheimer di Christopher Nolan, che ha già fatto incetta di premi.