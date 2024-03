Oscar 2024, Emily Blunt e Ryan Gosling battibeccano sul Barbenheimer: "Robert Downey Jr. non si è dipinto gli addominali!"

News Cinema

Nella notte degli Oscar, Emily Blunt e Ryan Gosling sono saliti sul palco per presentare un omaggio agli stuntman. Le star di Oppenheimer e Barbie non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi a vicenda sul fenomeno Barbenheimer.

Barbenheimer è stato il trend più gettonato dell'estate. A distanza di mesi, sui social ma non solo, ci si scherza ancora. La notte degli Oscar 2024 non ha fatto eccezione quando Emily Blunt e Ryan Gosling (star di Oppenheimer e Barbie) si sono ritrovati fianco a fianco sul palco del Dolby Theatre. Prima di annunciare un tributo per la categoria degli stuntman, gli attori hanno inscenato un divertente litigio proprio in merito al fenomeno cinematografico più travolgente degli ultimi anni.

Da un lato, il serioso e tormentato scienziato inventore della bomba atomica. Dall'altro la bambola bionda più glamour e colorata del mondo. Mixare i due blockbuster, così diversi eppure così vicini nella data di uscita, è stata una mossa esplosiva (per restare in tema col film di Christopher Nolan). Tonnellate di meme hanno invaso il web ed ispirato mood e look dei milioni di fans di una e/o dell'altra pellicola. Ma, alla fine della fiera, chi ha vinto la sfida?

È ciò che hanno tentato di stabilire, a suon di frecciatine, Blunt e Gosling, entrambi candidati al Premio Oscar nelle categorie Migliore Attore/Attrice non Protagonista. La prima ha interpretato Kitty Oppenheimer, moglie di Robert (Cillian Murphy). Il divo canadese ha prestato il volto a Ken, rendendo iconico il ruolo della bambola partner di Barbie.

Quando Emily ha fatto notare a Ryan di averla salutata freddamente, lui ha replicato: "Niente affatto, sono solo felice che finalmente possiamo lasciarci alle spalle tutta questa storia della rivalità con Barbenheimer". Blunt si è detta felicemente d'accordo, salvo poi lanciare la prima stilettata al collega.

Del resto, visto il modo in cui è andata questa stagione degli awards, non c'è stata una grande rivalità, quindi lascia perdere.

L'attrice non ha tutti i torti. Tra i Golden Globes e i BAFTA, passando per i Critic's Choice Awards, Oppenheimer ha fatto puntualmente incetta di premi. La frizzante commedia di Greta Gerwig, al contrario, ha ottenuto risultati decisamente inferiori. Senza contare la beffa delle mancate nomination agli Oscar della regista e della protagonista Margot Robbie nelle rispettive categorie. Come si suol dire, 'ridendo e scherzando, si dice la verità'. Barbie si è rifatta sul fronte incassi: è ufficialmente il film nella storia di Warner Bros. con i maggiori guadagni di sempre. Il lungometraggio ha incassato infatti una cifra superiore a 1,3 miliardi di dollari a livello globale.

Torniamo sul palco del Dolby Theatre. Alla stoccata della collega, Ryan Gosling ha ribattuto piccato: "È vero, voi ragazzi state andando molto bene, congratulazioni. Ma penso di aver capito perché lo hanno chiamato Barbenheimer e non Oppenbarbie. Perché avete cavalcato il successo di Barbie per tutta l'estate." La moglie di John Krasinski ha deciso di calare l'artiglieria pesante e i toni si sono scherzosamente scaldati.

Grazie per avermelo Ken-spiegato [il gioco di parole è Kensplaining, ndr], signor devo-dipingermi-gli-addominali-per-essere-nominato, Robert Downey non l'ha fatto! Lui non si è dipinto gli addominali!

Mentre i presenti si lasciavano andare a sonore e scroscianti risate, Gosling ha afferrato il microfono per sottrarlo all'attrice, gridando: "Stai scherzando? È pazzesco, Emily, dobbiamo finirla. Dobbiamo reprimerlo!"

Gosling e Blunt sono entrambi protagonisti di The Fall Guy, basato sull'omonima serie televisiva degli anni Ottanta e in arrivo a maggio nelle sale. Nel film diretto da David Leitch, Colt Seavers (Gosling) è uno stuntman che lavora a Hollywood per la regista di un blockbuster di fantascienza (Blunt), con cui in passato ha avuto una relazione. Quando il protagonista del film scompare, i due si ritroveranno coinvolti in una cospirazione criminale.

Ecco perché sono stati loro ad introdurre l'omaggio agli stuntman, figure cruciali per il cinema d'azione e adrenalinico, ma non solo. Emily Blunt ha definito gli stuntman "gli eroi non celebrati" della settima arte.