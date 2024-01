Oscar 2024, dietrofront dell'Academy su Barbie: la sceneggiatura non è originale

News Cinema

Barbie di Greta Gerwig sarà protagonista indiscusso delle prossime nomination agli Oscar, ma con una sorpresa. Un aspetto del film Barbie è stato riclassificato in modo radicale e questo influirà sulla relativa candidatura: si tratta della sceneggiatura.

Barbie di Greta Gerwig è forse il titolo che più ha stimolato confronti e discussioni nel corso del 2023. Con la cerimonia degli Oscar alle porte, e le shortlist in circolazione da un po', è logico aspettarsi che il film con Margot Robbie e Ryan Gosling riceva più di qualche riconoscimento. Ad un passo dalle nomination, che verranno annunciate il 23 gennaio, un colpo di coda dell'Academy spariglia le carte per quanto riguarda una importante categoria. Cosa è successo?

La sceneggiatura, firmata da Greta Gerwig e Noah Baumbach, era stata inizialmente selezionata dalla Writer's Guild of America per competere per la Migliore sceneggiatura originale. La Warner Bros. per prima, non a caso, aveva spinto in questa direzione. Nelle ultime ore, tuttavia, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso un'importante decisione. Poiché Gerwig e Baumbach hanno attinto ad un personaggio "basato su 'Barbie' della Mattel", come si legge nei titoli del film, Barbie è ora in competizione nella categoria Miglior sceneggiatura non originale.

Dunque, nonostante la storia sia al 100% farina del sacco dei suoi autori, il fatto che la bambola non sia un personaggio originale si è rivelato un aspetto decisivo, che ha di fatto stravolto le carte in tavola. Le possibilità del lungometraggio di aggiudicarsi l'ambita statuetta per la sceneggiatura, di conseguenza, si complicano. La bionda e femminista paladina di Barbieland, infatti, se la vedrà con titoli del calibro di Oppenheimer di Christopher Nolan, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Poor Things! di Yorgos Lanthimos. Riuscirà a rientrare nella fortunata cinquina? Siamo ansiosi di scoprirlo.

Barbie 2 sarà uno spin-off su Ken? Greta Gerwig non lo esclude

La domanda più gettonata nelle interviste ai protagonisti e ai creatori di Barbie è, prevedibilmente, se le avventure della tenace bambola e del suo biondo comprimario avranno un secondo capitolo. La smentita di Margot Robbie non ha lasciato molte speranze ai fans, che tuttavia hanno cominciato ad accarezzare un'altra accattivante ipotesi: uno spin-off su Ken.

Ryan Gosling ha dato vita ad un personaggio ironico e complesso, che ha lasciato il segno e che si lascerà ricordare molto a lungo. Perché, allora, non regalargli più spazio in un film tutto suo? Baumbach e Gerwig, ai microfoni di Variety, hanno reagito alla domanda in modo molto particolare, lasciando intendere che... chi vivrà vedrà.

"Non posso commentare questo" ha replicato Baumbach. Greta Gerwig ha rincarato la dose: "Non posso commentare. Voglio dire, la verità è che... immagino che vedremo".