Oscar 2023, Brendan Fraser e Ke Huy Quan si erano già incontrati in un film: erano i primi anni Novanta... riuscite a ricordare quale fosse?

Quando in questa stagione dei premi, e non ultimo durante gli Oscar 2023, Brendan Fraser e Ke Huy Quan si sono incontrati e abbracciati (miglior attore protagonista con miglior attore non protagonista), a qualcuno si è accesa una lampadina: i due erano stati già insieme nello stesso film, ma era successo tanto, tanto tempo fa. Era il 1992, si trattava di una commedia giovanilista... e c'era di mezzo, tanto per cambiare, un ex-Goonie. Avete indovinato? Leggi anche Oscar 2023 - Ke Huy Quan e la reunion con Harrison Ford: l'abbraccio fra i due attori ha commosso la platea

Dal Mio amico scongelato all'Oscar 2023: la reunion di Brendan Fraser e Ke Huy Quan

Brendan Fraser ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per The Whale, mentre Ke Huy Quan ha stretto in mano quello come migliore non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Era il 1992 quando un Fraser ancora alle prime armi, ma già esuberante, interpretò la commedia Il mio amico scongelato. In quella storia due adolescenti che sognano la popolarità al liceo, portati sullo schermo da Sean Astin e Pauly Shore, rinvenivano nelle profondità del proprio giardino (!) un blocco di ghiaccio con dentro un cavernicolo (Fraser, appunto). Lui scopriva il mondo, scatenandosi, loro si facevano guidare da lui per "sciogliersi". Forse per via della partecipazione di Astin, la produzione buttò nella mischia un altro ex dei Goonies, appunto Ke Huy Quan, nel ruolo di compagno di scuola bullizzato, Kim.

Il mio amico scongelato è una delle classiche commedie che uscirono al cinema in sordina e si guadagnarono via via un certo seguito di culto, tra home video e passaggi tv (un po' com'è accaduto a Hocus Pocus). Proprio in quel periodo Quan decise di lasciare la recitazione, non convinto dal tipo di ruoli stereotipati che avrebbe dovuto ricoprire, ora che non era più il "bambino divertente" di Indiana Jones e il tempio maledetto e appunto I Goonies. A Fraser invece andò progressivamente sempre meglio, almeno fino alla crisi di una decina d'anni fa, ora interrotta dal trionfo di The Whale.