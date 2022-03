Oscar 2022, Andrew Garfield non vince niente ma si diverte un sacco, anche con Zendaya

News Cinema

La candidatura di Andrew Garfield per tick, tick... boom! agli Oscar 2022 non è diventata una statuetta, ma l'attore è stato un modello: sorridente, divertito e complice coi colleghi, Zendaya in primis.

Almeno stando ai social, c'è un vincitore morale di questi Oscar 2022 ed è senza dubbio Andrew Garfield. È l'onda lunga delle emozioni suscitate dal suo ritorno in Spider-Man: No Way Home a tramutarlo in gettonatissimo hashtag in queste ore, ma onore al merito: si deve alla sua professionalità e alla sua allegra spontaneità, se è stato tra i papabili vincitori dell'Oscar come miglior attore protagonista per tick, tick... Boom! di Lin-Manuel Miranda. Andrew si è consolato con il Golden Globe per lo stesso lungometraggio, ma sta vivendo un momento felice.



tick, tick... Boom!: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Oscar 2022, Andrew Garfield abbraccia Zendaya e sorride sempre, a prescindere

Spider-Man No Way Home non è riuscito nemmeno a vincere l' "Oscars Fan Favorite", ma Andrew Garfield già a partire dal red carpet sapeva bene come calamitare l'attenzione del pubblico, chiamando divertito Zendaya, lì accanto a lui sul tappeto rosso, per selfie e pose improvvisate, entusiastiche. Il suo ritorno come Peter Parker "alternativo" al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire è stato un riscatto personale, del quale non avrebbe comunque in realtà avuto bisogno, forte della sua apprezzata interpretazione nella storia vera del compositore Jonathan Larson in tick, tick... Boom!, che trovate su Netflix. Andrew era peraltro già stato nominato una volta, per La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, nel 2017.

Tra sorrisi e risate, Garfield si è anche consolato con un bell'hamburger: dopo la sbornia di apprezzamento e/o riscoperta per quest'attore, c'è da sperare che i tanti fan in queste ore lo seguano nei suoi impegni futuri, come la serie thriller Under the Banner of Heaven, prossimamente su Hulu (quindi Disney+ sezione Star qui in Italia).





