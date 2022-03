Oscar 2022, Army of the Dead è il primo Oscar del pubblico

News Cinema

Army of the Dead ha vinto il primo Oscar "fan-favorite", il premio del pubblico votato sulla rete. I fan del regista Zack Snyder hanno finito per convergere su quello, ma avevano in mente un altro suo lavoro...

Agli Oscar 2022 l'Academy è riuscita a piazzare una versione del premio per il "film più popolare", una nuova categoria ventilata negli anni scorsi ma mai concretizzata: il vincitore non arriva dal voto dei giurati, ma dai voti via Twitter degli utenti e dei fan, ed è stato Army of the Dead di Zack Snyder a inaugurare questo particolare "Oscars Fan Favorite", andando contro i pronostici iniziali. Com'è arrivato il film, originale Netflix pubblicato nel maggio 2021, a trovare il suo posto tra i vincitori dell'Oscar 2022?



Army of the Dead: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Oscar 2022, Army of the Dead è fan favorite al posto di Justice League